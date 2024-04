Fue un crimen político asesinato de Gisela Gaytán: Magdalena Rosales

CELAYA, Gto.- La candidata a la diputación federal por el distrito 12 por Morena, Magdalena Rosales, lamentó el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, y señaló que fue un crimen político; pero ella no tiene miedo y seguirá su campaña, aunque primero solicitará Seguridad al Instituto Nacional Electoral (INE).

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Se dan estos acontecimientos tan graves para los y las celayenses, para descarrilar las elecciones, para justificar que no haya elecciones porque no hay condiciones, es lamentable lo que pasa en Guanajuato”.

Te puede interesar: Abren cortina de la presa Solís para el ciclo agrícola primavera-verano

La candidata mencionó que hará los trámites correspondientes para que le den vigilancia, “miren, la verdad no es miedo lo que tengo, no voy a tener miedo, por esto va para que Morena tome las riendas de Guanajuato y Celaya, donde le tiene más miedo (la gente) a la Policía Municipal”.

Magdalena Rosales resaltó que la ciudadanía de Celaya quiere un cambio y está con Morena, “y no puedo creer que lleguemos a un asesinato”.

Recordó que cuando inició su campaña en la comunidad de Rincón de Tamayo, el delegado le preguntó si llamaba a la Guardia Nacional para su seguridad, le dijo que no porque era un evento para exponer sus propuestas y no pensó que fuera necesario.

Local Veladoras y sangre en escena del crimen, sin presencia policial en San Miguel Octopan

“Estoy asombrada de lo que pasó en San Miguel Octopan”. Al cuestionarle si cree que fue un crimen político dijo: “sí, sí creo que fue un crimen político”.

La candidata morenista coincidió con el presidente de la república al decir que el gobernador no manda, porque hay grupos atrás que son los que mandan; “40 crímenes el fin de semana en Guanajuato y asesinan a la candidata de Celaya, una mujer que tenía una esperanza grandísima en cambiar a Celaya”.

Llevó su solicitud al INE solicitando la seguridad a la junta distrital en Celaya y después a la ciudad de Guanajuato; “y si me dicen que tengo llevar el acta de nacimiento de mi abuelita o la factura de la lavadora a ver qué me piden, solo llevo la solicitud, solicitando seguridad para mí y mi equipo, porque voy a seguir haciendo campaña porque los habitantes de las comunidades más golpeadas nos piden que podemos hacer”.

Recalcó: “tengo enojo, una tristeza tremenda porque no es justo que una mujer joven con tantas esperanzas fuera asesinada así, hoy me levanté en la mañana y en la escalera me la imaginé caminando, como a cualquier persona, lo que sucedió es tremendamente lamentable, y ojalá que la Fiscalía del Estado investigara verdaderamente y que encontraran a los culpables”.

Por último, la candidata federal mencionó que estaba invitada para el evento del próximo sábado aunque no fuera su distrito, estaría presente. Y que el tema de las asignaciones de las candidaturas se había superado al interior del partido, “ahorita todos estamos unidos en este gran dolor” que dijo, los une más.