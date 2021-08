Frenan procesos vs el excontralor

El representante jurídico del Ayuntamiento, el síndico José Luis Montoya Vargas, dio a conocer que todos los procesos jurídicos en contra del ex contralor Miguel Enrique Cordero Saucedo se encuentran parados debido a que no se le ha podido localizar.

“El señor no tiene domicilio localizable y precisamente en el amparo le están marcando al señor ex contralor que necesita señalar un domicilio para recibir todas las notificaciones, y es lamentable que como lo mencionó la alcaldesa a dos años de haber presentado las denuncias que son graves, la autoridad tenga el proceso frenado por no molestarlo”, manifestó.

El encargado jurídico del Ayuntamiento lamentó que a pesar de existir distintos procedimientos para poder notificar no se hayan llevado a cabo para continuar el proceso. Además señaló que desde su perspectiva, la Fiscalía ha tenido inacciones respecto al caso por lo que espera que tenga la posibilidad de localizarlo pues es su trabajo.

“La verdad es que es terrible que en el caso de él que lo ventiló por el lado de la justicia administrativa laboral y que no es un proceso normal porque no es empleado ya que él fue designado por el ayuntamiento y por lo tanto destituido por el ayuntamiento, se actué de esta manera, me extraña la inacción de la por parte de la fiscalía”.

Por su parte la autoridad municipal indicó que interpuso tres denuncias ante las agencias seis y siete del Ministerio Público en Salamanca, sin embargo a pesar de que los delitos presuntamente cometidos por el imputado son abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, robo calificado y abuso de confianza, en un año y cinco meses no se ha tenido avance ni respuesta significativa a los trámites legales.