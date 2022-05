Frena invasión de predio construcción de subestación de emergencias

Luego que a lo largo de 13 años la falta de terreno, recursos o un proyecto ejecutivo frenara la construcción de la subestación de emergencias en el lado sur de Salamanca, la invasión del predio donado a favor del municipio ha frenado su avance, a pesar de que el colegio de arquitectos entregó el proyecto ejecutivo el pasado mes de enero, para que se realizará la gestión y asignación de recursos correspondientes.

Empleará municipio recursos jurídicos para desalojo de los invasores.

El proyecto de la subestación de emergencias en la zona sur empezó a considerarse desde el 2009, al ser una necesidad debido a la demanda de reportes de emergencia generados en aquella zona para dar una mayor cobertura, el proyecto fue entregado por la presidenta del patronato de Cruz Roja de aquel entonces, Leticia González Salgado, quien entregó la propuesta al alcalde en turno, sin embargo, no prosperó sino hasta la actual administración, sin embargo, se deberá resolver el tema de la invasión, previo a que se puedan ejecutar los 20 millones de pesos que contempla el Programa de Obra Anual.

“Es un proyecto importante, el predio en el que se pretende construir desafortunadamente esta invadido por personas, antes de iniciar mi gestión me acerque con esas personas que están invadiendo, platiqué con ellos y les comenté que la prioridad era el servicio a la mayoría y en el caso de ellos si es que tenían una donación que nosotros no tenemos ningún documento que nos acredite una donación, pues tendríamos que ver la manera de negociar”, externó el edil.

Cuenta con una superficie de dos mil 905 metros cuadrados.

En este sentido el munícipe refirió que este proyecto aún no tiene definido su futuro ante esta situación, a pesar de que instancias como Bomberos, Cruz Roja e incluso Protección Civil requieren las instalaciones en la zona sur, en donde se generan el mayor número de llamados de auxilio en el sistema de emergencias 911, a pesar de ello, César Prieto externó que buscará llegar a un acuerdo con las personas invasoras para consolidar este proyecto que ha quedad pendiente para Salamanca por más de una década.

“Vamos a tener siempre un Gobierno de dialogo, en el cual no vengamos a perjudicar a nadie, pero sí que las obras que son en beneficio de la mayoría si se puedan concretar, tendríamos que checar la disposición que hay de parte de ellos, porque no podemos, si ellos se ponen un plan donde digan nosotros estamos aquí, no podemos por la fuerza intervenir, tendríamos que checar como están las condiciones, la idea es dialogar y es que se hagan las cosas”, argumentó.

El terreno

El 21 de marzo de 2021, en la sexagésima tercera sesión de Ayuntamiento de la pasada administración, se aprobó la utilización de un predio de la Humanista I donado para áreas verdes en 1991, como el que albergaría este proyecto al contar con una superficie de dos mil 905 metros cuadrados y se encuentra registrado con el número 581.