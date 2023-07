Fisioterapia, una oportunidad de cambiar vidas

En México, se calcula que hay 13 mil 403 fisioterapeutas practicantes, lo que equivale a 1.06 por cada 10 mil habitantes, según datos de la Asociación Mexicana de Fisioterapia y aunque la demanda es amplia, lo cierto es que el campo de acción para quienes se dedican a esta carrera es limitado, pues en la actualidad son pocas las instituciones públicas que ofrecen este servicio, lo que hay llevado a varios fisioterapeutas a desempeñar su labor de manera particular a pesar de la necesidad. Este es el caso de Maricruz Sandoval Frías, que desde hace tres años se dedica a esta carrera y a pesar de las dificultades y retos que representa esta carrera, la oportunidad de cambiar la vida de los pacientes, es lo que la motiva para seguir trabajando.

La joven originaria de la comunidad de Valtierrilla, lleva dedicándose a la fisioterapia desde hace tres años, sin embargo, su vocación e inclinación por esta carrera comenzó desde que era más pequeña, pero, no fue hasta la preparatoria, en donde finalmente se decidió por esta profesión al percatarse de la gran necesidad de la población que requieren de esa atención para superar discapacidades motrices, neurológicas, por mencionar algunas, pero, lo más importante es que a través de este trabajo, se le da una oportunidad al paciente de recuperar su vida.

“Llevo 3 años dedicándome a la fisioterapia, desde pequeña tuve un acercamiento al área y me di cuenta que había mucha necesidad de esta carrera, pero también mucha desinformación, fue ahí cuando decidí investigar a fondo y me percate de que se trataba de una carrera muy humana, porque no solamente te permite cambiar la vida a los pacientes, sino también acompañarlos en su proceso de rehabilitación y motivarlos para que logren su recuperación total”, manifestó.

Uno de los mayores retos para los fisioterapeutas, mencionó, es la desinformación, que comienza desde el sector salud público, ya que son pocas las ocasiones en las que se recomienda a los pacientes recibir terapias para sobrellevar sus problemas motrices y neuronales, además de la existencia de charlatanes, que en lugar de ayudar al paciente suelen afectarlos más.

En el país escasean los fisioterapeutas profesionales, a pesar de que hoy 10 millones de mexicanos requieren de esa atención para superar discapacidades motrices, neurológicas o derivadas del envejecimiento, según especialistas de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la fisioterapia como “el arte y la ciencia por medio del ejercicio terapéutico, calor, frio, luz, agua, masaje y electricidad que tiene como fin prevenir, readaptar y rehabilitar al paciente susceptible del tratamiento físico”.

La celebración del fisioterapeuta tiene su origen en México en 1942 cuando el Hospital Español inició el primer programa de terapia física en el país. El 5 de julio fue elegido luego de que en esta misma fecha se fundó la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación (AMTFR) que en 1955, cambió su nombre al de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación.