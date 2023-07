FIC 51 con una programación envidiable

GUANAJUATO, Gto. (OEM- Informex).- Marie Chouinard, La Orquesta Barroca de Viena, espectáculos de Broadway, Technicolor Fabrics, Caloncho, Simpson Ahuevo, Orquesta Aragón, La Santa Cecilia, The U.S. Army Blues, Teresa Salgueiro, una obra de teatro inspirada en la nueva película de Amat Escalante, ‘Perdidos en la Noche’, además de eventos deportivos, forman parte de la programación de la 51 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) , con Estados Unidos y Sonora como país y estado invitados de honor, respectivamente.

El Cervantino se desarrollará del 13 al 19 de octubre, con la participación de 33 países, que, a lo largo de 17 días, dos mil 186 artistas -779 internacionales y mil 407 nacionales- ofrecerán 108 espectáculos de danza, opera, teatro y música en 16 foros, donde el 50 por ciento de la oferta será completamente gratuita y la compra de boletos será por Boletia y no por Ticketmaster.

Guanajuato es la sede del FIC: Guerrero Agripino

“El Festival Intencional Cervantino es de México y su sede siempre deberá ser Guanajuato”, expresó el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino , durante su mensaje en la presentación del programa oficial de la también llamada Fiesta del Espíritu en el Auditorio de la capital del estado.

El evento lo encabezó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro; el Ministro Consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en México, Silvio González, además de autoridades representantes de Sonora.

El Cervantino se desarrollará del 13 al 19 de octubre.

Guerrero Agripino en su octava presentación del programa y última, deseó una larga vida al Festival, donde destacó la historia de Estados Unidos como potencia económica, además de la hermandad entre ambas naciones, al asegurar que, pese a las adversidades, la Fiesta del Espíritu une a todas las naciones por el amor al arte y la cultura.

“Será la última. (…) En octubre, tendré el privilegio de asistir como público, sin los privilegios de las autoridades, pero también, sin las presiones de las autoridades. Ha sido un enorme privilegio y un alto honor pertenecer al Consejo Internacional Cervantino. Larga vida al Festival Internacional Cervantino”, añadió.

NFL y MBL presentes en el FIC

En la edición 51 se contará con la presencia de la NFL y la MBL, dos de las ligas deportivas más importantes de EUA, representativas de uno de los rasgos culturales más fuertes del vecino país.

Lo anterior lo confirmó Silvio González, ministro consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos de América en México, quien además refirió que este año se celebran los 200 años de relaciones internacionales con México.

De igual forma calificó al Cervantino como un festival primordial de América Latina, además, anunció que la Casa de Estados Unidos tendrá el nombre de Benjamin Franklin; en donde se presentarán películas, exposiciones, la Serie Mundial de Baseball y de la NBA.

“Podemos no hablar español, o inglés, pero todos hablamos ‘arte’. El arte es la manera más apropiada de comunicarnos con otros”, añadió.

Se contará con la participación de 33 países.

Tamara Mumford con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y la Orquesta Filarmónica de Sonora, Mik Nawooj, Trey McLaughlin and The Sounds of Zamar, el Coro de la Universidad de Guanajuato, Arturo O'Farrill and The Afro Latin Jazz Orchestra, Schauspiel Köln, Justin Kauflin Trio, también estarán presentes en Guanajuato como parte de la programación cultural de 25 géneros musicales, como jazz, blues, hip hop y música hawaiana.

El FIC atrae las miradas del mundo

Por su parte, el mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció el trabajo de los servidores públicos de los departamentos de seguridad, limpia, paramédicos que por primera ocasión ocuparon las butacas principales como invitados especiales de la programación del Festival.

Rodríguez Vallejo reconoció la labor que realizan antes, durante y después del Cervantino, pues son ellos quienes en sus hombros recae el trabajo operativo para la realización del festival de mayor importancia.

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.

De igual forma destacó la participación de los 300 artistas guanajuatenses, así como la presentación oficial del filme de Amat Escalante 'Perdidos en la noche', que sorprendió en el Festival de Cannes.

5 de los pueblos originarios de Sonora

A su vez el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a través de un mensaje grabado, dio a conocer que 550 artistas sonorenses participarán en la edición del FIC, donde la amplia cultura étnica y folklórica serán pieza fundamental.

Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

La Danza de Venado en Sonora, ritual donde el ser humano venera a la madre tierra y la presencia de cinco de los pueblos originarios, encabezarán las actividades del estado en la edición 51.

La UG es cuna del Cervantino

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que la Universidad de Guanajuato es cuna del Festival Internacional Cervantino, ello al recordar los inicios del FIC con los Entremeses Cervantinos.

Rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

De igual forma aseguró que el Cervantino permanecerá en Guanajuato y por ningún motivo la sede cambiaría, ya que subrayó que es en esta ciudad donde nació el festival cultural más importante, lo anterior ante los rumores de cambiarlo de sede.

"Que se moche con una feria", para la Plaza de las Ranas

El alcalde Alejandro Navarro en su intervención aprovechó para solicitar el apoyo económico por parte del Gobierno federal para la restauración de la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, así como de la Plaza de las Ranas, las cuales se encuentran afectadas derivado del deterioro por el uso diario.

La solicitud la hizo extensiva a Alejandra Frausto para que el proyecto restaurativo pueda ser incluido en el presupuesto asignados para Sitios y Monumentos y donde Guanajuato por varios años ha quedado fuera.