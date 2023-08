Feliz de venir a Guanajuato: Xóchitl Gálvez

A la llegada de la aspirante a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo “una siempre se siente bien en Guanajuato la verdad; el que se designe a una mujer para aspirar a la gubernatura de Guanajuato", comentó que es muy positivo para la campaña, mientras se escuchaban porras en su trayecto.

SIN DIVISIÓN EN EL PARTIDO: MEDINA PLASCENCIA

Por su parte, el ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, celebró que se haya hecho oficial que para el 2024 el PAN será representado por una mujer en el estado. Aseguró que no hay división en el partido y que el INE debería hacer elecciones primarias como en Argentina, ya que dijo “los partidos no son nada sin la sociedad”.

El ex presidente municipal de León, Héctor López Santillana, mencionó que con estos eventos se espera una reacción positiva de la ciudadana y que le apuesta a una coalición en el estado con otros partidos para salir favorecidos en el 2024.

El ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks dijo que se viven tiempos de poca luz pero confía en que unidos el proyecto se pueda posicionar no sólo a nivel nacional sino también en el estado.

“ALITO” HABLÓ DEL CARNAL MARCELO

Alejandro Moreno, presidente del PRI a nivel nacional; "se la van a aplicar al carnal Marcelo" tras no tener respaldo por parte del Presidente de México.