Federación sigue sin interesarse en el campo guanajuatense: Bañuelos

El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, dio a conocer que el campo guanajuatense está en severos problemas, pues aseguró que la Federación sigue sin interés en este sector, por lo que los intentos del estado por blindar el campo han sido imposibles, por lo que productores han quedado a su suerte.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) dio a conocer que se han recibido reportes por un total de 36 mil hectáreas de cultivo que han sufrido de siniestros en la entidad, esto por la falta de lluvias, mismas que ya se encontraban aseguradas.

“Reportaron alrededor de 36 mil hectáreas siniestradas, de las cuales me parece que llegaron a 15 mil hectáreas que se perdieron precisamente por lo de la sequía. Se activó lo que es el seguro catastrófico, ya se está pagando, ya se pagó Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, Apaseo el Grande, Irapuato ya se pagó, estamos por pagar lo que es Apaseo el Alto, falta Doctor Mora y en Manuel Doblado y ahí estamos trabajando”, detalló el funcionario estatal.





El campo, un sector olvidado por la federación: Bañuelos.





Destacó que mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha olvidado de los productores agrícolas, el gobierno del estado de Guanajuato ha impulsado estrategias para intentar salvarlo, sin embargo, no se ha logrado ni alcanzar el 50% de las hectáreas que se aseguraban en años anteriores, pues actualmente sólo hay 225 mil hectáreas mientras que en años pasados se aseguraban más de 800 mil hectáreas que tiene Guanajuato

“Nadie tiene ese seguro catastrófico, aquí sí quiero ser bien claro, ese seguro catastrófico antes asegurábamos las más de 800 mil unidades que tiene Guanajuato, hoy estamos asegurando nada más 225 mil hectáreas, porque el gobierno federal otra vez recortó o retiró todas esas políticas públicas.





Ya se están pagando los seguros en hectáreas afectadas.





Paulo Bañuelos aseguró que es urgente que las autoridades a nivel federal le apuesten a Guanajuato, pues aseguró que el campo guanajuatense es uno de los más productivos del país y que más aportan a la economía en México.

“Nosotros tenemos recursos del estado, pero no alcanzamos a comprar precisamente esos seguros, ese seguro catastrófico y lo mismo para tecnificar el campo por riego por goteo, no hay ni un cinco, no hay para capitalizar las unidades de producción, no hay nada del gobierno federal”, agregó.