Plagas pegan a productores de trigo

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Abel Muñoz Bravo, presidente del Consejo Directivo de Productores del Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato, A.C., dio a conocer que los productores de trigo del estado han comenzado a enfrentarse contra la plaga del Fusarium, un hongo que se crea con los cambios de clima constantes como los que recientemente se han presentado en el estado lo cual ha puesto en riesgo más del 50% de la siembra.

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, Abel Muñoz Bravo explicó que no sólo los cambios climáticos han ocasionado la pérdida de miles de hectáreas en el estado, sino también han sido los principales causantes de la formación de hongos malignos.

Detalló que muestra de ello es la confirmación del Fusarium, que es un hongo que ataca directamente a la raíz de la planta de manera prematura.

“Al trigo lo que le da es un consorcio de hongos que se llaman fusarium, a final de cuentas son plagas que van a la raíz y esto también hace que se seque más prematuramente la planta del trigo”, mencionó.



Abel Muñoz Bravo explicó que esta plaga se propicia principalmente por el cambio en el clima, como lo que recientemente se ha venido sintiendo en el estado, cómo lo es la falta de lluvia, altas temperaturas, pero también por el uso excesivo de la fertilización nitrogenada.



“El exceso de humedad en muchas ocasiones, pero también es el exceso de fertilización nitrogenada. Son varios factores, inclusive la falta de materia orgánica en el subsuelo. Se ha visto que también influencia grandemente en el incremento de la presencia de fusarium”, explicó.



Con base en esto, resaltó que lo está haciendo el sector y los productores es apostarle a nuevas estrategias como lo es la inoculación de las semillas con organismos antagónicos, mismos que se encargar de luchar por salvar la planta, sin embargo, esta solo es preventiva.



“Lo que estamos haciendo como productores es inocular la semilla de trigo con organismos antagónicos, quiere decir que hay unos que pelean por el espacio y nos apoyan para que el fusarium no se establezca en la raíz de la planta del trigo, estos organismos son tricodermas, son bacilos que nos ayudan en esa parte. También las micorrisas nos están apoyando, además de ser un biofertilizante, nos apoya como un fungicida en este caso pero lamentablemente esto es de tipo preventivo porque hemos tratado de hacer aplicaciones curativas con químicos, productos químicos, y no son eficientes pues siempre nos gana el fusarium ya en la etapa que se presenta”.

Por ello, dijo que es urgente que los tres niveles de gobierno le sigan apostando a crear estrategias para salvar la producción.