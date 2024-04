Fabián Pasos: De los reflectores de los medios tradicionales a la revolución digital con Mafían TV

Fabián Pasos, mayormente conocido en el mundo digital como Mafian TV, ha forjado una carrera polifacética que lo ha llevado desde ser un organizador de eventos a una destacada figura en el mundo del entretenimiento y el periodismo.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, el creador de contenido narró como fue que, desde una temprana edad, Fabian demostró su habilidad para organizar eventos de gran formato. A los 17 años, ya estaba inmerso en el mundo de la producción de eventos, donde adquirió una valiosa experiencia en la gestión de proyectos y la coordinación de equipos.

“Yo arranqué a los 17 años en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes haciendo producción internacional de conciertos para Foro Sol, Palacios y los deportes en Ocesa, ahí quien me da la oportunidad de trabajar fue Federico Valverde, él me daba oportunidad junto con Ricardo Carvajal, bueno Gustavo como tal fue quien medio la oportunidad de entrar y entonces ahí fue mi primera chamba”, narró el creador de contenido.

Sin embargo, su verdadera pasión siempre estuvo ligada al mundo del entretenimiento y los medios de comunicación, incursionó en el mundo de la televisión, trabajando en programas reconocidos como "Laura en América", "Al Extremo" y "Hoy". Su dedicación y talento lo llevaron a desempeñar roles destacados en la industria, ganándose el respeto de sus colegas y el reconocimiento del público.

“Yo creo que le aprendí muy bien a Xóchitl Muñiz, que fue una de mis mentoras para estudiar periodismo. Y ella me dijo algo bien padre.

“El periodismo es para que todo el tiempo estés haciendo algo. Tú no puedes quedarte como periodista solo escribiendo. O sea, el periodista debe de saber grabar, debe de saber editar, posproducir, hablar en cámaras, escribir un libro. Tienes que tener una gama gigantesca para poderlo hacer”, resaltó.

El periodismo es para que todo el tiempo estés haciendo algo. Tú no puedes quedarte como periodista solo escribiendo

Fabián Pasos

Pero Fabián no se conformó con el éxito en la televisión tradicional. Con el auge de las plataformas digitales, decidió incursionar en el mundo del contenido en línea. Así nació Mafian TV, su canal de YouTube donde comparte contenido variado que va desde vlogs hasta entrevistas y reportajes.

“Lo último que hice en televisión fue el programa de Laura (Bozzo) el cual terminó un diciembre y ahí dije ‘en la madre’, ya no quiero regresar a la televisión, a ver, vamos a arrancar con algo, y arranca Mafian y empezamos a hacer locuras y empezamos a hacer videos y aquí estamos”, contó.

Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Fabian es su compromiso con el periodismo de investigación. Ha realizado reportajes impactantes que han captado la atención del público y generado un impacto en la sociedad. Entre ellos se encuentra el caso de la joven Debanhi Escobar en Monterrey, donde su trabajo periodístico contribuyó a arrojar luz sobre un tema de gran relevancia social.

La versatilidad de Fabián como creador de contenido le ha permitido llegar a una amplia audiencia y conectar con personas de diferentes partes del mundo. Su estilo único y su capacidad para abordar temas de interés han consolidado su posición como una figura influyente en el ámbito digital.

“Si siempre estás en una zona de confort y comodidad donde no te expongas a retos, a deudas incluso, no lo vas a mover, no vas a mover tus piezas del ajedrez. Y sí me dio miedo en un principio, pero la vida está para eso, ¿no?”.

Fabián compartió su visión sobre el futuro de los medios de comunicación y el papel cada vez más relevante que desempeñan las plataformas digitales. Además, destacó la importancia de la honestidad y la integridad en el periodismo, valores que guían su trabajo en cada proyecto que emprende.

“Esto es un proceso, va a ver veces que nos van a ver 10 personas, pero otros van a haber momentos en el que habrá 900 mil personas en un live; Lo tengo muy grabado, pero para mí es lo mismo, a mí no me importan los números, o sea, los números es lo de menos el mensaje es lo importante. Y mientras una persona escuche tu mensaje y cambie de ahí, dices, ‘ya, con eso tengo’, porque de eso se trata, ¿no?”.

Si bien se podría decir que la carrera de Fabián Pasos ya habría alcanzado “los cuernos de la luna”, este se mantiene en constante evolución y un enfoque apasionado por su trabajo, por lo que continúa dejando una huella indeleble en la industria del entretenimiento y el periodismo. Su determinación, creatividad y dedicación lo perfilan como una de las figuras más prometedoras del medio, con un futuro lleno de éxitos y nuevos desafíos por delante.

“Yo siento que apenas está despegando esto. Yo sigo trabajando todos los días para que de verdad esto sea aún más grande, pero me baso mucho en lo que la gente quiere escuchar, por lo que poco a poco seguiré buscando cómo llevar mi mensaje, pues la gente esta ávida de información veraz”.