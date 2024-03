Exigen padres seguridad para estudiantes

Padres de familia del preescolar Nezahualcóyotl se manifestaron e impidieron el acceso de alumnos y personal docente del centro educativo, para exigir a la Secretaría de Educación de Guanajuato y autoridades locales mayor seguridad para los menores, ante las condiciones de la barda y reja perimetral, por donde se presume ingresaron personas ajenas para perpetrar el robo de material didáctico y algunos otros artículos con un valor de alrededor de 50 mil pesos; por lo que advirtieron que no se permitirá se reanuden las clases hasta tener una respuesta que les dé la certeza que sus hijos están seguros.

Este centro escolar de nivel básico se encuentra en la zona sur de la ciudad, en la calle Valle del Toro entre Estado de Colima y Estado de Baja California, a unos metros de los Juzgados Civiles, por lo que los padres piden mayor atención a la seguridad de sus hijos, de la cual responsabilizan al Municipio, instancia a la que señalaron de hacer caso omiso a las solicitudes en la materia.

“No nos han hecho caso de parte del municipio, no hay vigilancia, se reportó al 911 que se detectó una camioneta rondando y sacando fotos o videos de los niños, quedaron de mandar una patrulla pero nada, creemos que si no hay un muerto nada más no hacen nada, no les interesa la seguridad de nuestros hijos, pero aquí vamos a seguir y no vamos a permitir que se reanuden las clases hasta que tengamos una respuesta”, sentenció Marina Rodríguez.

A través de pancartas los padres de familia mostraron su inconformidad colocándolas en la barda perimetral de la escuela, en la cual se pudo leer “La pared se nos está cayendo, pero las autoridades correspondientes dicen que no es para tanto”, “Se robaron el esfuerzo de los padres de familia, docentes y directivos”, “exigimos presencia de Seguridad Pública en horario escolar”, “Ya se llevaron todo no esperemos ahora se roben a nuestros niños, ya basta no más robos”.

Tras la presión mediática que se ejerció, al lugar arribó personal de Policía Municipal a bordo de la unidad U-102, a pesar de ello, los padres se mostraron inconformes, pues la solicitud es que se atienda a través de vigilancia en el horario escolar, no hacer presencia para intentar de disuadirlos; “nosotros queremos hagan sus recorridos, aquí ahorita no sirven para nada, solo vienen a decir que se nos va atender, para que nos dispersemos, pero queremos una respuesta clara, no una promesa, que se firme un compromiso”, asentó José Luis Castillo.

