Exigen castigar a los roba nopales

No sólo las abundantes lluvias han afectado la producción de nopal, ahora los robos también están generando pérdidas entre los productores, por lo que hacen un llamado a las autoridades para vigilar y castigar a quien cometa esta falta.

Productores de nopal de Valtierrilla denunciaron el robo del que han sido víctimas, y aunque esta situación no es nueva en los últimos días se ha hecho más recurrente, lo que repercute de manera directa en su economía.

Jesús Laguna, quien es productor de nopal, denunció este delito y aseguró que faltan leyes para castigar a quienes roban sus huertas de nopal.

Explicó que en el último mes ha sido víctima de robos por lo menos en tres ocasiones. “Una vez estaban dos hombre y una mujer, uno cuidaba mientras los otros cortaban, cuando me vieron, corrieron y dejaron los costales llenos (…), pero esta vez corrí con suerte, ya me ha pasado que me dejan la huerta sin nopales”, refirió.

Señaló que por lo general en las tardes pasan los ladrones para vigilar que huerta tiene cactáceas y en la madrugada aprovechan para llegar a cortar, lo que trae como consecuencia que los propietarios se queden sin ganancias.

Jesús Laguna dijo que al tratar de denunciar este hecho ante las autoridades le dijeron que este tipo de denuncias no puede proceder, por lo que le queda claro que nada se puede hacer más que vigilar sus parcelas.