Exige Senador esclarecer ataques en contra de estudiantes

Ante la inseguridad y ataques armados e contra de estudiantes en el estado de Guanajuato, el Senador de la República Erandi Bermudez, dijo interpondrá una denuncia ante la Fiscalia General de la República, para esclarecer los hechos y proporcionar la seguridad que corresponde a los estudiantes, en este 2022 seis jóvenes han perdido la vida en diferentes hechos.

“Lo que esta sucediendo hoy en el tema de la seguridad y sobre todo está inseguridad que están sufriendo incluso propios alumnos de escuelas universitarias es muy preocupante, el día de ayer presentamos una denuncia ante la Fiscalia General de la República, porque no silente ya es hacer el dicho en la entrevista o en las redes sociales, nosotros ya presentamos de manera física la denuncia para que la Guardia Nacional de cuenta de lo que está sucediendo, porque hechos de los que narran de los estudiantes pasan con los comerciantes que van a comprar sus mercancías y que transitan por carreteras federales, tienen este gran problema que han sufrido asaltos, y no solamente asaltos, ya en el propios mercado abastos de León, Guanajuato, hay locatarios que han perdido la vida porque no se han detenido cuando ponen estas barricadas, piedras sobre el pavimento estos delincuentes, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir denunciando y no solente aquí en nuestras redes sociales o medios de comunicación, sino presentar la denuncia y las vamos a seguir presentando para que el día de mañana la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República nos den respuesta”, refirió el Senador.

En este sentido, Erandi Bermudez detalló que la denuncia interpuesta fue en el sentido de exigencia para que la FGR investigue lo que está pasando en la carretera León-Lagos de Moreno, por los asaltos que están sufriendo quienes transitan en esa carretera las noches o madrugada, en específico empresarios, comerciantes, estudiantes, para que se deslindes responsabilidades y se investiguen los hechos que se están registrando.

Aunado a ello, afirmó se presentará otra denuncia en cuanto a la afectación que sufren los estudiantes guanajuatenses a manos de la delincuencia; “Vamos a presentar las denuncias que sean necesarias, para que el día de mañana ya no haya excusas, ni pretextos que no hay ninguna denuncia, porque así es como la autoridad policial se lava las manos”, argumentó.

En el caso de la falta de denuncias, el Senador de la República mencionó que ello se debe a que no hay una respuesta de parte de la autoridad, “por eso fui hasta la Fiscalía General de la República y dejamos esta denuncia y en este caso de los estudiantes si podemos documentar presentamos la denuncia para que sea la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado del Estado de Guanajuato quienes tengan que investigar y el día de mañana responsabilizar a quienes sean quienes comentan estos ilícitos”, concluyó.