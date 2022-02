Exhortan a cumplir con medidas contra la Covid-19

Ante el aumento de los casos de Covid-19 en el municipio, la Dirección de Protección Civil realiza acciones de perifoneo en los mercados municipales y tianguis de la ciudad exhortando a la ciudadanía y a los comerciantes para que apliquen las medidas sanitarias.

Retoman acciones de prevención contra la Covid-19.

El titular de la Dirección de Protección Civil, Camerino Aguilar, señaló que se encuentran trabajando para tratar de disminuir las cifras de contagio por Covid-19 que se han disparado en el último mes en el municipio, por ello, a través del perifoneo, exhortan a la ciudadanía a usar cubrebocas y a tener gel antibacterial, sobre todo en los negocios del mercado municipal Tomasa Esteves, Barahona y los diferentes tianguis que se colocan en el municipio.

Ante la posibilidad de sancionar a quien no cumpla con las medidas como el uso de cubrebocas, señaló que “nosotros no tenemos contemplado sanciones, no podemos hablar de ello, apenas estamos iniciando otra vez con el semáforo amarillo, y si se llega a tener las sanciones las tendrá que hacer la Dirección de Fiscalización y Control (…), nosotros no nos hemos encontrado con estos casos, pero si detectamos que no lo usan les hacemos el exhorto porqué es importante que lo utilicen”.

Explicó que luego de que durante los meses de noviembre y diciembre la población relajara las medidas sanitarias en reuniones y, aunado a la vacunación contra Covid-19, nuevamente retoman acciones de prevención contra la enfermedad.

Los lugares comerciales y que presentan grandes concentraciones de personas han sido señalados en reiteradas ocasiones por no cumplir con las medidas sanitarias, especialmente entre los comerciantes, por lo que muchos han sido los cuestionamientos si se debe sancionar para que los locatarios y asistentes cumplan con esta norma y con ello evitar que se generen más contagios de Covid-19.