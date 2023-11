Eugenia Martínez levanta la mano para postularse como aspirante a la Presidencia Municipal, en Salamanca

Salamanca, Gto.- Ante la reserva de Morena de que sea mujer la candidata del municipio de Salamanca, Eugenia Martínez Carrillo, presidenta del DIF, no descartó la posibilidad de postularse como aspirante a la Presidencia Municipal, en este contexto refirió que se encuentra trabajando por la cuarta transformación y en apoyo para la gente más vulnerable del municipio.

“Yo voy a seguir trabajando por que la cuarta transformación continúe en Salamanca, han sido muchos años de abandono, César y yo somos equipo y entonces lo que sea necesario hacer porque la transformación continúe en Salamanca, estoy dispuesta hacerlo y seguiré trabajando por la cuarta transformación y principalmente por la gente más vulnerable”, externó la presidente del DIF.

Comentó que en su tiempo a cargo del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), le ha llevado a trabajar más de cerca con la población más necesitada de la entidad de manera constante y cercana, lo que le ha generado un compromiso grande para apoyar a la población.

“Yo creo que el papel que sacaron donde vienen las firmas es algo que no tiene validez porque quien firma no tiene ni la autoridad y hasta usurpo funciones para hacerlo, esto quería provocar situaciones que nosotros no vamos a permitir; yo creo que hay buenos perfiles, sería muy egocéntrica que yo, yo soy feliz trabajando en el DIF y pues lo único que puedo decir es que yo voy a seguir apoyando a mi esposo”, señaló.

A pesar de que a nivel estatal y federal ya se destaparon los aspirantes a Gobernadores y Presidente de la República, Martínez Carrillo se dijo respetuosa de los tiempos, haciendo énfasis en que seguirá trabajando para la población salmantina.

“Hay que esperar, creo que César tiene una ventaja, aunque quiera venir gente de oposición que siempre fue panista y ahora quiere trepar en Morena para venir a trabajar, y vamos a seguir trabajando, porque César y yo somos un equipo”, finalizó.