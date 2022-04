Este sábado se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Guadalupe Valle, psicóloga y docente de la Universidad de la Salle, destacó la importancia de las investigaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus distintas clasificaciones, ya que en México este trastorno afecta a uno de cada 115 niños.

En este contexto, la docente universitaria recordó que en México los trastornos del espectro autista afectan a uno de cada 115 niños, por lo que es fundamental durante los primeros 18 meses de vida detectarlo y contribuir a los menores a desarrollar su lenguaje y a tener interacción social básica.

Local Crean conciencia sobre el autismo

“Lo principal que hay que decirles a los papás es que no están solos, actualmente existen muchas instituciones que permiten juntarse, buscar y tener un grupo de apoyo, por ejemplo, otros papás que tengan hijos en circunstancias similares. Que no lo vivan solos. No tengan pena de buscar ayuda para sus hijos y ustedes”, expresó.

Guadalupe Valle explicó que este padecimiento se encuentra dentro de los trastornos del desarrollo generalizado, no se manifiesta de una sola manera por lo que se clasifica dentro de un rango conocido como “espectro autista”.

“Las distintas clasificaciones cuentan con elementos en común, como dificultades sociales y en algunos casos específicos aspectos cognitivos, como el desarrollo intelectual, donde puede haber un rendimiento menor o en casos como el Asperger, que puede presentar un rendimiento mayor”.

En este contexto, mencionó que en la actualidad se llevan a cabo distintas investigaciones para establecer qué es lo que provoca esta condición, se habla de cuestiones genéticas con familias que ya tienen antecedentes y otros estudios mencionan las condiciones ambientales en las que crece el niño o niña, factores como el vínculo que se mantiene con el cuidador principal, sin embargo, todavía no hay nada concluyente.

La docente refirió que existen algunas características que son signos de alerta en pequeños y que es importante detectar. “Una sonrisa involuntaria que se desarrolla de manera tardía, evitar el contacto visual y dificultad para socializar, sin embargo, pueden existir otros signos como ecolalia y dificultad para concentrarse en una tarea, los cambios de rutina pueden ser estresantes al recibir estímulos nuevos a los que no están acostumbrados”.

De igual manera dijo que existe una variedad de intervenciones terapéuticas donde se les dan herramientas que faciliten su vida. “Una de ellas se realiza a través de mascotas, pues les ayuda a comprender y establecer vínculos con ellas, esto permite que imiten la creación de estos vínculos a nivel social, a través de los videojuegos, creados con situaciones específicas y así la persona puede ensayarlas para que cuando se encuentre en una situación real, no sea atosigante para aumentar su gama de respuesta, de acuerdo al nivel de espectro y lo que se les dificulta”, concluyó.

Instauración

En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este trastorno del desarrollo.