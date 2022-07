Este próximo lunes lloverá pan en Acámbaro

ACÁMBARO, Gto.- Este próximo lunes 11 de julio por la tarde se llevará a cabo en el Municipio una de las tradiciones más esperadas por los acambarenses y visitantes, pues se espera que lluevan miles de piezas de pan.

La feria de la panificación y la lluvia del pan son actividades que se realizan gracias a la coordinación entre el Gobierno Estatal, Municipal y la Unión de Productores de Pan Grande de Acámbaro, en el marco de la peregrinación a la Virgen Refugio de Pecadores por parte del gremio panadero.

Durante los días, sábado, domingo y lunes se estarán realizando diferentes actividades y eventos culturales en el centro de la ciudad donde se contará con una rueda de la fortuna los días 10 y 11 de julio el cual la gente podrá subirse con boletos que se obsequiarán por parte de los productores de pan al realizarse una compra.

Piden a la gente asistir y usar cubrebocas. Foto: Jorge Carmona | El Sol del Bajío

El presidente de la Unión de Productores de Pan Grande, Víctor Antonio Silva Duran invitó a la gente a participar en la feria de la panificación, especialmente el día 11 de julio, día en que se lleva a cabo la peregrinación del gremio panadero “el día 11 de julio se tendrán las mañanitas a las 6 de la mañana, a las 12 tendremos la solemne eucaristía y a las 5 de la tarde tendremos la peregrinación con la famosa lluvia del pan”.

Agregó que “esta es una bonita tradición de décadas, estamos muy contentos de darle continuidad, estamos invitando a la gente para que vengan y disfruten de esta tradición, pero bajo las medidas que indica la Secretaría de Salud el cual es el uso de cubrebocas”.

Fotos: Jorge Carmona | El Sol del Bajío

Por su parte, el vicepresidente Daniel Casas García refirió que entre los días 9,10 y 11 se tendrá la feria de la panificación en el atrio parroquial en un horario de 10 de la mañana a las 10 de la noche, “vengan a disfrutar de los stands, vengan a disfrutar del espectáculo que tenemos preparado este año para ustedes, es un tema muy familiar”.

Invitó a la ciudadanía a disfrutar de estos eventos, pero de manera responsable, principalmente el día 11 de julio “para la lluvia del pan, recomendamos que la gente no lleva paraguas porque se han tenido accidentes en años anteriores, no queremos que pase algo mayor, debemos usar también el cubrebocas, la gente que lo use ese día le aventaremos más pan y la gente que no traiga paraguas también le aventaremos más pan”.