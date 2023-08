Escuela Solidaridad en la colonia La Gloria de nueva cuenta fue vandalizada

La escuela primaria Solidaridad en la colonia la Gloria ha sido vandalizada en dos ocasiones, a decir de la directora del plantel Ángeles Ramírez dio a conocer que se registró el robo de más de 50 metros de cableado eléctrico que suministraba de este recurso a por lo menos siete aulas del plantel, en donde por más de dos horas se perpetró dicho acto, las afectaciones tendrán que ser solventadas por los padres de familia.

Padres de familia de la escuela primaria Solidaridad informaron que de nueva cuenta un robo tanto de material didáctico como de cableado eléctrico, esto a unas cuantas semanas de haberiniciado el periodo vacacional.

Ante tal hecho, la directora de este plantel, explicó que con tal saqueo dejaron afectada una cantidad importante de aulas, además de diversos daños en la infraestructura.

“Se robaron todo el cableado, sacaron todas las mangueras de los módulos de la parte de atrás del plantel; nuestras cámaras registraron este hecho el sábado a las cinco y terminaron hasta las siete de la mañana, entraron a los salones, realizaron destrozos. En la bodega se llevaron varias cosas que tenemos ahí, nos dañaron alrededor de siete u ocho salones”, añadió

La directora comentó que esta no es la primera vez que suceden estos tipos de actos, anteriormente ya se habían robado el cableado en donde se tuvo que solventar los daños que rondaron cerca de los 50 mil pesos.

“El año pasado cerca de septiembre se presentó otro robo en donde se metieron a la dirección no fue mínimo el daño en esa ocasión, pero en esta tuvieron mucho tiempo para hacerlo y traían equipo para robar; es desafortunado que no haya seguridad para las escuelas, sobre todo porque nosotros hacemos las guardias en nuestro horario laboral y no podemos hacerlo en la noche o madrugada, no contamos con apoyo de patrullaje. Desafortunadamente los padres tendrán que volver a solventar el gasto porque el gobierno igual no nos ayuda. No creemos estar listos para el periodo siguiente”, puntualizó.

En parte de la infraestructura perimetral del plantel se encuentra reforzada por una malla ciclón, la cual en algunas secciones ha sido usurpada para poder ingresar al plantel educativo, además de que en la zona no se cuenta con la iluminación correspondiente, lo que da pie a que este tipo de actos aumenten en esta zona.

Tan solo en un turno, el plantel escolar tiene una matrícula aproximada de 517 alumnos. Ante dicho robo las autoridades escolares de este plantel realizaron la denuncia correspondiente esperando alguna respuesta por parte de las autoridades correspondientes.