Es oficial: Cervantino será digital y durará cinco días

IRAPUATO, Gto.- El Festival Internacional Cervantino ya tiene fecha: será del 14 al 18 de octubre y todos los eventos serán presentados de manera virtual.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, anunció a través de sus redes sociales la intención de mantener al Festival Internacional Cervantino por la tradición cultural que este representa y aporta, pero señaló que dadas las condiciones sanitarias mundiales, lo mejor fue proteger a las personas y a los artistas, por lo cual se optó junto con los organizadores que la edición número 48 del festival fuera virtual.





El evento es considerado el centro cultural más importante de América Latina y uno de los cinco importantes del año, este año, ante la pandemia del Covid-19, tenemos que proteger la vida y la salud de los artistas, espectadores y colaboradores, por lo que será un formato virtual (...) aún en estas circunstancias seguiremos mostrando al mundo la grandeza cultura de México y Guanajuato, con lo mejor del arte y la cultura como la expresión del ser humano, durante cinco días podremos disfrutar de presentaciones artísticas, conferencias, talleres y clases magistrales

Diego Sinhue, Gobernador del Estado de Guanajuato









Además, los propios organizadores de Festival Internacional Cervantino presentaron el programa para los cinco días que durará el evento, donde se destaca que Cuba y Coahuila serán los invitados de honor este año, mientras que habrá participación de espectáculos de otros estados como Chihuahua, Yucatán, Guerrero, Campeche, Chiapas, Morelos y Querétaro, esto con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.









Algunos de los artistas invitados serán Stile Antico, The Gesualdo Six y Catrin Finch and Seckou Keita, quienes son originarios del Reino Unido, y artistas nacionales como la Bruja de Texcoco, la Compañía de Danza Experimental de Lola Lince, la Compañía Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Opera.





Incluso, habrá 12 exposiciones y eventos dirigidos a niños y jóvenes con un espectáculo musical a cargo de la agrupación Toompak de España, y cuentos a cargo de Triciclo Rojo, al igual que presentaciones con títeres por Escenia Ensamble.

El festival será transmitido en televisión abierta en el Canal Once, Canal 22, Canal 14 y TV4 así como también en redes sociales y plataformas digitales, de igual manera, las personas podrán acceder desde cualquier parte en festivalcervantino.gob.mx y contigoenladistancia.cultura.gob.mx.