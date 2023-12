Entabla comunicación Asilo de Ancianos con DIF municipal en pro de adultos mayores

Maricruz Martínez Muñiz, directora del Asilo de Ancianos “La Conferencia”, buscará apoyo y unir fuerzas en pro del bienestar de los adultos mayores con la presidenta del DIF Municipal, Eugenia Martínez Carrillo, aunque han recibido ayuda con rehabilitación, estilismo, se necesita un trabajo más profundo.

Te recomendamos: Bajan aportaciones al asilo de ancianos

En ese sentido, Martínez Muñiz dijo que, la primera dama se comprometió a mantener el lazo de comunicación con el asilo de ancianos para llegar a acuerdos que beneficien a los adultos de la tercera edad que se encuentran resguardados en esta casa de descanso y faciliten algunos servicios como las operaciones de cataratas.

Facilitar algunos servicios como las operaciones de cataratas.

“Vine a buscarla para ver me pudiera ayudar un poco y trabajar para el bien común de nuestros ciudadanos y adultos mayores, saben que nuestro asilo es un icono de esta ciudad y que lamentablemente a veces no tenemos un poquito de empatía con este tipo de instituciones, pero, lo que estoy buscando es unir un lazos y poder llevar algo bonito a nuestros adultos mayores, yo me quiero unir a todas las personas que están interesadas en querer hacer algo por los adultos mayores”, explicó.

Aseguró que, han tenido algunos acercamientos con el asilo a través del Centro Gerontológico, que les llevan talleres, rehabilitaciones, estilistas y psicólogos y aunque eso es una respuesta positiva, espera que el DIF se puede involucrar un poco más para que se les brinde una mejor atención a los adultos mayores.

“Hemos tenido acercamientos con el director del gerontológico, ha tenido este tipo de acercamiento muy cercano, pues eso me parece un gran comienzo y esperamos sumar y que seamos muchos los que se quieran sumar para darles la excelente atención, que se merecen nuestros ciudadanos adultos mayores” indicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Actualmente son 15 adultos mayores que están en resguardo en el asilo de ancianos; son 11 mujeres y cuatro hombres, la capacidad de este espacio es para 22 personas.