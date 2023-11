En puerta segunda “Revista Mecánica” 2023

A partir de la segunda quincena de este mes dará inicio la revisión físico-mecánica a la que se espera se presenten 253 unidades; a través de este proceso de determina el número de vehículos deben salir de operación de acuerdo a su periodo de servicio, en el pasado ejercicio se detectaron alrededor de 30, con la finalidad de acercar un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad, por medio de la revisión de puntos de seguridad, situación administrativa, así como sus condiciones físico y mecánicas, informó Luis Daniel Pérez Sequera director general de Movilidad.

“Seguimos platicando con los concesionarios, ellos están muy consientes de la problemática y ya están por plaquear nuevas unidades, se sigue dando ese tema pero vamos al paso (…) se viene la segunda Revista Mecánica y también la hacemos físico-mecánica, porque las hacemos en sitio y revisamos íntegramente las unidades”, puntualizó el funcionario.

En este contexto destacó la importancia de la denuncia ciudadana en éste sentido, para que se pueda avanzar en cuanto al proyecto de tener un transporte público adecuado a las necesidades de la población, ya que los usuarios son quienes pueden detectar fácilmente cualquier situación, si los asientos están en mal estado, si los tubos no están bien colocados, láminas, entre otros, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a contribuir con el cuidado de las unidades de transporte, sobre todo en el tema de los grafitis que realizan principalmente jóvenes y que afectan su imagen.

“Yo si les pido que las quejas nos las hagan llegar de manera por un escrito, alguna llamada o de manera presencial ahí en Andrés Delgado, porque a veces la suben a las redes sociales y no siempre estamos al pendiente de todas las redes sociales, porque eso implica que tengamos que estar viendo cada página o cada periódico digital y eso no es posible y a veces no me llegan, si me llegan los atiendo con todo gusto”, invitó.

A través de esta revisión se obtendrán cifras exactas, acerca de cuantas unidades presentan fallas, carecen de placas de circulación, al ser evaluados los 10 puntos de seguridad como el sistema de alineación, balanceo, suspensión, frenos, luces, entre otros, cuyas observaciones que deberán ser atendidas a la brevedad por los concesionarios, quienes tendrán un periodo de aproximadamente 15 días hábiles para subsanarlas.

A pesar de que en Salamanca se tiene un padrón promedio de 550 unidades, en servicio en las modalidades de urbano y suburbano, sin embargo, solo operan alrededor del 50% debido a que raíz de la pandemia disminuyó su movilidad al suspenderse algunas rutas debido a la baja demanda de los usuarios; “se tiene registrado un promedio de 550 unidades y aproximadamente las unidades que están prestando el servicio son 250”, concluyó.