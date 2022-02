En Loma de San Antonio piden proyecto de red de distribución de agua potable

Habitantes de la comunidad de Loma de San Antonio piden a las autoridades municipales un proyecto para cambiar la red de distribución de agua potable, que tiene más de 40 años y ya presenta filtraciones.

La bola de agua que está en la comunidad es inservible.

Al respecto, el delegado de la comunidad, Lucio Rivas, señaló que la problemática del agua es algo con lo que han batallado desde hace algunos años, pues durante la anterior administración el pozo tenía colapso, por lo que buscaron en ese entonces apoyo de Beatriz Hernández sin obtener respuesta, fue así que los mismos habitantes de Loma de San Antonio se unieron para rehabilitar el pozo y volver a contar con el vital líquido.

“Esto pasó hace ya un año, ahorita lo que queremos pedir a esta administración y a César Prieto, es un proyecto para cambiar la red de distribución de agua potable de toda la comunidad que ya tiene más de 40 años y presenta filtraciones en algunos puntos, en otras partes los tubos están por fuera de las calles y en otras partes la tubería tiene raíces, lo que impide que el agua llegue hasta las viviendas”, explicó.

Además manifestó que la bola de agua que esta en la comunidad es inservible y actualmente se encuentra vacía pues el deterioro que presenta es evidente.

Aunado a esto, Lucio Rivas dio a conocer que de este pozo de agua no sólo se abastece a Loma de San Antonio y sus casi cinco mil habitantes, también lo hace a la comunidad de La Purísima, que pertenece al municipio de Pueblo Nuevo, situación que impide tengan un servicio óptimo de agua potable, no obstante aseguró que esta situación se ha planteado en administraciones anteriores para que sea Pueblo Nuevo quien brinde este servicio a su comunidad, sin embrago no se ha tenido respuesta.

Finalmente el delegado de Loma de San Antonio señaló que la gente de su comunidad espera contar con el apoyo de los tres niveles de gobierno para aterrizar este proyecto, e incluso están dispuestos a colaborar para que sea una realidad.