En Abril quedará habilitada cuarta celda del Relleno Sanitario

De acuerdo al proyecto de ejecución de la cuarta celda del Relleno Sanitario, los trabajos de su construcción y habilitación deberán ser concluidos a mediados del mes de abril de este año, con lo que se pretende no tener problemas con la disposición final y compactación de residuos sólidos urbanos por un período de ocho años, el cual podría alargarse hasta 12 si se cuenta con un buen manejo, declaró Alejandro Meneses Molina director general de Servicios Públicos.

En este sentido el funcionario afirmó que los trabajos van bien, “están haciendo la excavación, encontraron por ahí algunos problemillas los de la compañía, encontraron terreno muy duro, piedras creíamos que teníamos que cambiar de ubicación un poco, recorrer la excavación pero metieron maquinaria fuerte y vieron que era una capa superficial de material duro ya la superaron, están en eso en la perforación, en las terracerías, cuando terminen de excavar y hacer los taludes ya continúan las siguientes etapas que serían poner geomembrana, hacer las construcciones auxiliares, los servicios”.

Tendrá una vida estimada de ocho años

Asimismo explicó que en el proyecto está estipulado que los trabajos deben ser entregados alrededor del 15 de abril, al estar calculado para cuatro meses, con esta nueva celda dijo se alargará la vida del Relleno Sanitario, “tenemos hacer varias cosas en primer lugar exhortar a la gente que no seamos generadores de tanta basura, si eso lo controláramos también sería menos los que se recibiera por allá, planeamos contar con esta celda mínimo ocho años sin problemas de disposición final de residuos sólidos urbanos, si la manejamos bien nos puede durar más 10 o 12 años”.

Local Persisten afectaciones del relleno sanitario a parcelas ejidales

Aunado a ello, Meneses Molina indicó que a efecto de reducir el ingreso de basura, los residuos de la poda en el municipio serán transformados en composta para evitar los problemas de manejo en las tres celdas anteriores, en una de las cuales se trabaja ante el mal manejo y proceso de compactación que realizó la administración anterior.

Ya no se ingresarán residuos de poda

“Compramos un molino para que la basura de la poda no vaya a dar al Relleno Sanitario, lo vamos a moler y lo vamos hacer composta, por lo que ese volumen ya no va llegar al Relleno Sanitario, el plan es manejarlo muy bien, compactar muy bien, hacer las capas que nos marca la norma oficial mexicana, las capas de desecho, las capas de pétreo que tienen que cubrir para no contaminar y para hacer un buen manejo de la celda, para no tener el problema de las celdas anteriores”, concluyó.