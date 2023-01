Además de padecer por más de cinco años la invasión de basura a sus parcelas de cultivo adyacentes al relleno sanitario, José Gilberto Barrón Flores dio a conocer que tras el incendio registrado el fin de semana pasado, las autoridades municipales no han sostenido algún acercamiento sobre las posibles afectaciones que generó el siniestro, principalmente durante más de dos días por la emanación de humo y olores fétidos del tiradero.

Persisten afectaciones del relleno sanitario a parcelas ejidales.

El predio de la familia Barrón Flores cuenta con una extensión de poco más de nueve hectáreas que se ubica del lado sur del relleno sanitario, en el que desde hace años han tenido problemas respecto a los derrumbes de residuos domésticos y filtraciones de lixiviados hacia sus tierras de cultivo, lo que además de afectar su fertilidad, ha causado la muerte de canes, cabras e incluso vacas, sin que alguna autoridad se haga responsable al respecto.

“Ni caso hacen de la limpieza, ahí venían ya limpiando pero ya le pararon, sí me afecta pero ya se enfada uno de andar hablando con ellos, van cinco años que está eso ahí (…), yo les decía cuando empezaron hacer el hoyo (la primera celda), me van afectar a mí todo esto, ahorita que no llueve ahí por la orilla hay dos lugares que están tirando agua; las chivas se comen eso y se me han muerto, también vacas, esa agua también les puede hacer daño”, declaró el afectado.

Desde hace años se han tenido problemas con derrumbes de residuos y filtraciones de lixiviados.

Además de esta situación que diariamente aqueja a los miembros de esta familia, la tarde del pasado viernes se registró un incendio que alcanzó las celdas uno y dos del lugar, cuyos trabajos de sofocación y recubrimiento de residuos culminó hasta la mañana de este martes; lo que generó molestias, principalmente en las vías respiratorias, por los olores que causó la basura quemada y la remoción de residuos.

A pesar de ello, Gilberto Barrón asentó que ninguna autoridad tuvo acercamiento con su familia para conocer si este siniestro habría causado mayores afectaciones que las molestias relatadas. “No sabemos cómo haya sido, sólo empezamos a ver las llamaradas, el día que se estaba quemando nos encerramos porque con el olor y el humo hizo que nos ardiera la garganta y nos doliera la cabeza, cubrió todo aquí y ese día y hasta el momento no han venido”, concluyó.

Respecto al incendio, la autoridad municipal informó que éste se inició en un predio contiguo a las celdas, mismo que se propagó por la basura y las llantas que había en el lugar, lo que generó la movilización de los trabajadores y miembros de bomberos.