Emiten recomendaciones para evitar casos de deshidratación

Para evitar casos de deshidratación en esta temporada de calor, Juan Jesús Martínez García, Director de la Jurisdicción Sanitaria V, comentó que no en todos los casos es necesario el consumo de sueros. Ante una larga exposición al sol y presentar un posible caso de deshidratación se puede consumir de manera constante agua potable para contrarrestar esta situación.

Con las altas temperaturas que se presentan actualmente, es normal que los habitantes tengan un consumo mayor de agua potable o bien de diversos sueros comerciales, con la finalidad de evitar que se presenten deshidrataciones, el cual puede generar un daño considerable al cuerpo.

Juan Jesús Martínez García, Director de la Jurisdicción Sanitaria V, explicó que si bien no está mal el beber este tipo de bebidas es importante el saber el tipo de sueros o bebidas deportivas se requieren beber en ciertos casos. Siendo la más indispensable el mantenerse hidratado.

“Para evitar la deshidratación debe de ser con una hidratación constante y adecuada, no siempre tiene que ser en sueros como tal, tanto comerciales o de los que se regalan en los centros de salud; si yo hago tres horas de ejercicio intenso, puedo consumir bebidas rehidratantes deportivas y tener cuidado que no todos son sueros; hay algunos de los más comerciales que no son sueros, son bebidas rehidratantes”, manifestó.

En el caso de que la persona realice actividades bajo los rayos del sol por un tiempo aproximado de tres horas es recomendable que para evitar que se presente deshidratación puedan tomar agua natural de manera constante caso contrario a realizar una actividad vigorosa por un tiempo más prolongado.

“Si se realiza ejercicio por más de tres horas constantes, es importante que se hidraten con una bebida deportiva y si tengo pérdidas extraordinarias de líquidos, si es recomendable ingerir electrolitos orales cualquiera de sus mercas, en polvo o en cualquiera de sus versiones, además tenemos que estar hidratados todo el tiempo para evitar el golpe de calor”, explicó Juan Jesús.

El golpe de calor inicia con calambres, dolor de cabeza, lesión térmica las cuales pueden evitarse con el uso de bloqueadores solares y mantenerse hidratado de manera constante, utilizar ropa ligera.