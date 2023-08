Embalsamador, una difícil profesión en Salamanca

Uno de los trabajos más infravalorados en Salamanca, es el Técnico Embalsamador, lo que ha llevado a la existencia de algunos Centros de Tanatopraxia de los Servicios Funerarios que operan de manera irregular; a pesar de ello, para Luis Fernando Mora dedicarse al embalsamamiento de cuerpos, representa una labor compleja que requiere tener sangre fría, ya que, se trata de canalizar cuerpos.

Para Fernando, el embalsamamiento es una técnica que no cualquier persona puede realizar, ya que, además de conocimientos sobre el sistema circulatorio y la anatomía del cuerpo humano, requiere de una mente fría, habilidades o capacitación.

De acuerdo, al embalsamador, se trata de un procedimiento que tarda de una a cinco horas dependiendo de la preparación y experiencia, además de que, el espacio debe de contar con las medidas sanitarias y los equipos adecuados para evitar alguna intoxicación.

Dijo que, el proceso comienza con la recepción del cuerpo, luego continúan con evaluación física para elegir el químico correcto y tratar el cuerpo, posteriormente, se procede a realizar una incisión a la altura de la vena yugular y seguido de la extracción de la arteria carótida, por medio de una cánula y una máquina de inyección, además, se agregan de 1 a 2 galones de agua destilada para desmineralizada las sales y los minerales que vienen en el agua no aceleren el proceso de descomposición.

“El procedimiento e no es tan complejo, pero sí debes de tener cierta capacitación y habilidad para realizarlo, yo lo hago día a día, sí es complejo cuando no se conoce lo que es la anatomía del cuerpo humano. cuando no se tienen conocimiento de lo que es el sistema circulatorio, el procedimiento tarda desde una hora y media a demorarse hasta 4 a 5 horas, nos han tocado casos qué nos piden, por ejemplo, traslado de cuerpos que vienen de otras partes del mundo como Líbano y nos demoramos hasta tres días”, explicó.

La carrera de Técnico Histotecnólogo y Embalsamador, tiene una duración de cuatro semestres en los que se cursa un total de 23 asignaturas distribuidas en teórico-prácticas.