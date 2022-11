El vuelo de Alejandra, una joven piloto del FIG

El vuelo de Alejandra fue perfecto. Despegó sin titubeos y navegó en el aire -tal cual lo describió antes de abordar-. “Drago” -nombre del globo aerostático con el que Ale participó en la inauguración del 20 aniversario del Festival Internacional del Globo-, se dejó dirigir por una capitana que con ayuda de un pequeño cajón de madera, aprendió por su cuenta a dominar el viento. Alejandra es una de las diez mujeres mexicanas pilotos de globo aerostático.

Apenas un 10% de los pilotos que son invitados al FIG son mexicanos, platica Ale mientras apoya en el inflado de la aeronave que más adelante pilotará. “Siempre ayudo, pero ahora no puedo, hace dos meses tuve a mi bebé”, apunta la joven capitana. Desde que su bebé nació, Alejandra ya emprendió tres vuelos. No lo pudo hacer durante ocho meses y no estaba dispuesta a perder más tiempo. “Embarazada solo volé para hacer la revelación del sexo de mi bebé”, apenada menciona que no se pude volar en periodo de gestación, es peligroso asegura.

La capitana Alejandra creció con la mente en las alturas. El piloteo de aerostáticos lo vivió tan cerca y tan lejos, y es que su papá, quien tiene años volando con ayuda del clima, el gas LP, una canastilla y kilos de tela, nunca la quiso enseñar. “Mi hermano es más chico y él tiene más experiencia que yo, es hombre”, a Ale se le escapa esa sonrisa de satisfacción porque no hubo imposibles para aprender.

“Mi papá se ponía nervioso, como cuando te enseñan a manejar, mejor aprendí por mi cuenta”, apunta.

Los pilotos de globos aerostáticos tienen que estudiar sobre aeronáutica. Si son jóvenes y su salud está en buen estado, cada tres años son sometidos a exámenes que tienen que ser aprobados para mantener la licencia. Si algún piloto está pasado de peso -tiene que ponerse a dieta-, si es de edad avanzada o tiene problemas arteriales, la prueba se les aplica cada año.

Alejandra de unos 160 centímetros de altura, rompe con toda la figura del piloto americano, inglés, europeo y demás nacionalidades que cada año visitan la ciudad zapatera para ponerle matiz al cielo azul. Pero la decidida mamá primeriza está convencida que su vida está en las alturas. Y más siendo mujer, dice.

Cuando Ale se presenta como la capitana sorprende a más de uno, pero su sonrisa y su amabilidad para explicarte con pocas palabras lo mucho que sabe de los gigantes de calor, te da la confianza para trepar la canastilla y jugar con el viento capitaneado por la joven piloto.

La experiencia en el aire la mexicana la ha adquirido sobrevolando la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Ahí la empresa familiar -“Volar en Globo Mx”-, echó cimientos y cada fin de semana vuelan los varios globos aerostáticos que la conforman. Dice Ale que parece un festival pequeño de 80 globos, pues entre varias empresas ofertan su servicio para apreciar las pirámides desde las alturas.

Desde hace ocho años Ale y su familia son invitados a participar en el Festival Internacional del Globo en León. Para ellos es un honor ser de los pocos mexicanos invitados.

Para finalizar el vuelo a cargo de una capitana joven y hábil el aterrizaje ni se sintió, donde puso el ojo, puso la canasta. Ni un solo cabello se le sacudió a la tripulación. Alejandra es un ejemplo de que la experiencia está en la pasión con la que se realiza lo que sea que hagas.

El Festival del Globo en su edición número 20, inició este jueves 17 de noviembre con la noche mágica en tres puntos de la ciudad, termina el próximo lunes 21.