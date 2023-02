El PAN está abierto a posible alianza con el PRI para el 2024

León, Gto., (OEM-Infomex).- El dirigente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Luis Ernesto Ayala Torres y el diputado federal Román Cifuentes declararon que el PAN está abierto a una posible alianza con el PRI en el estado en el 2024.

El ex alcalde de León, Ayala Torres, enfatizó que el PAN debe ver esta posibilidad y hacer alianzas con toda la sociedad.

“No se ha concretado, se ha mencionado sin que todavía haya un acuerdo formal, habrá que esperar, creo que hoy podemos ver todas las posibilidades, y sobre todo yo no me iría tanto a la alianza entre partidos políticos, la gran alianza tiene que ser con la sociedad, por encima de los partidos políticos, que la sociedad participe como hoy lo ha hecho, que opine”, dijo Ayala.

Sobre la ausencia de los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional en la marcha de este domingo en favor del INE, como sí lo hicieron en la marcha de noviembre pasado, Ayala Torres lamentó que no se les vio defendiendo la democracia.

“No los vi, allá ellos, si no quieren participar, es una marcha ciudadana, no de partidos, yo no vengo como panista, vengo como ciudadano, eso es lo más importante”,

Por otra parte, dijo que la posible llegada de Miguel Márquez al senado, es una decisión del propio político panista.

“Claro que sí es una muy buena opción, es un gran activo el que tiene Acción Nacional hoy aquí en Guanajuato, al final quien decide es él, sí ha manifestado su intención ser senador, estoy seguro que lo lograría, tiene una gran simpatía y liderazgo en Guanajuato".

Por su parte, el ex dirigente del PAN en el estado, Román Cifuentes Negrete, declaró que es una exigencia ciudadana en todo el país, por lo que debe de someterse a análisis en Guanajuato y beneficio de ganar más espacios a Morena.

“Nosotros mantenemos esa apertura y disposición, depende de un acuerdo de los órganos del PAN, la exigencia es nacional para unir fuerzas y defender las instituciones y la democracia, nuestra postura en 2021 es sumarnos a donde no avance Morena, tenemos que sumarnos a la alianza ciudadana, tenemos que ser abiertos, si los ciudadanos nos piden sumar y hacer la alianza, si sumamos e impedimos que gane Morena, eso estaríamos ganando los demás, tenemos que llegar a un esquema que nos beneficie a los dos”, concluyó.