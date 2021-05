El desafío de ser mamá y desarrollarse en el mundo laboral

Este 10 de mayo es una oportunidad para reconocer a todas aquéllas que mujeres que no sólo se enfrentan al reto de ser madres, sino que día a día desempeñan otras actividades para poder ofrecer a sus hijos la posibilidad de una mejor calidad de vida.

Karina Padilla es un ejemplo de ello. Madre de un niño de 12 años y una pequeña de 10, aseguró que sus hijos son el motor de su vida y la motivación para salir todos días a trabajar en busca de mejores condiciones para ellos y para todos los salmantinos.

Como muchas otras mujeres que trabajan ha tenido que fomentar en su familia, la compresión para la labor que desempeña.

El Dato...

Las mujeres son el motor de la sociedad y pilar de las familias que a diario se enfrentan al desafío de salir del hogar y dejar a sus hijos para ir a desempeñar una labor

Combinar la tarea de ser madre de familia y una mujer que trabaja no ha sido una labor fácil, por lo que, dijo, resulta primordial tratar de encontrar un equilibrio para desempeñar ambas labores.

“Desde que tuve la dicha de ser mamá he tratado de mantener una armonía entre ambas actividades, porque no es fácil, en el ámbito profesional nos enfrentamos a muchos obstáculos y es difícil porque todavía tenemos la situación de atender la casa y a la familia. Combinar la parte de mamá es complicado, pero las mujeres sabemos cómo hacerlo, nos organizamos y sacamos siempre fuerza para poder hacer las cosas y salir adelante”.

Como muchas otras mujeres que trabajan ha tenido que fomentar en su familia, la compresión de la dinámica familiar que viven, para que sus hijos conozcan las responsabilidad que conlleva la labor que desempeña.

“Desde que mis hijos son pequeños he sido una mujer que trabaja al igual que muchas, yo platico mucho con ellos para hacerles entender la situación de la dinámica familiar que vivimos, los he llevado al lugar donde trabajo, para que cuando yo les diga estoy en la oficina, ellos sepan dónde estoy, les he señalado la importancia y la responsabilidad de lo que hago para que lo entiendan”.

La candidata a diputada local resaltó el papel que desempeñan las mujeres como motor de la sociedad y pilar de las familias pues a diario se enfrentan al desafío de salir del hogar y dejar a sus hijos para ir a desempeñar una labor.

“Yo digo que las mamás muchas veces somos como estos vehículos que ya van echando humo pero siguen adelante y la verdad es que primero que nada tenemos que ver por nosotras, porque tenemos que estar bien para poder seguir, pero sin dejar de lado la importancia del cariño y apoyo de las familias, para lograr el balance entre la vida familiar y la laboral”, finalizó.