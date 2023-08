El apoyo de la ciudadanía es importante para el crecimiento de la ciudad

Dinorah Lastiri directora de Protección Civil invitó a la población a ser consciente de su responsabilidad en torno a las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal para mantener la ciudad limpia y con una infraestructura de calidad; pues destacó que el apoyo de la ciudadanía es de gran importancia para que se puedan concretar los trabajos en coordinación de otras instancias.

En este contexto se explicó que los trabajos en conjunto entre las diversas dependencias municipales, no funcionarán si no se llevan a cabo por ambas partes, por lo que se ha exhortado a mantener la ciudad controlada.

“Le hemos pedido a la ciudadanía que colabore, porque nosotros podemos hacer mucho trabajo de prevención, pero si por la misma población a colaborar, porque si no lo hace, en los puntos que nos corresponden a todos como ciudadanos, no podemos; CMAPAS podría estar haciendo un desazolve y al rato ya tenemos la coladera tapada y no es porque no haya hecho el trabajo”, explicó.

La titular de Protección Civil, indicó que, “nosotros como ciudadanos no estamos colaborando”. Esto debido a que la ciudadanía continúa dejando las calles de la ciudad, lo que genera que durante esta temporada de lluvias encharcamientos e inundaciones en diversas colonias y comunidades del municipio salmantino.

Como lo reiteró anteriormente la titular de Protección Civil indicó que se llevan a cabo acciones preventivas para evitar que se presenten estas problemáticas que puedan generar algún problema para los habitantes salmantinos.

Dentro del programa de prevención en la temporada de lluvias, la titular de Protección Civil manifestó que se encuentran supervisando los niveles de los cuerpos de agua, los cuales no superan el 50% de su capacidad.