El 3% de la población salmantina se encuentra en pobreza extrema

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Salamanca el 3% de la población se encuentra en pobreza extrema y el 7% en moderada, en ese sentido, el DIF Municipal, ha buscado atender las demandas de la población a través de grupos de atención en zonas vulnerables y con ello, brindar un mejor estilo de vida, informó, Eugenia Leonor Martínez Carillo, presidenta de la institución.

Martínez Carrillo, aseguró que, esta estrategia se implementó con el objetivo de brindar puntual atención a las personas que más lo necesiten y para ello, se comenzó por las comunidades y colonias más vulnerables, a las cuales, se les brindaron los servicios que ofrece el DIF Municipal como despensas, nutrióloga, atención medica, jurídica y psicológica.

“Se hicieron grupos en colonias y comunidades comenzando por las más vulnerables, para atacar el problema de pobreza, en algunas casos nos ha costado un poquito, porque ya no confiaban en el gobierno o veían como si el gobierno o el DIF Municipal fueran un mecanismo para quitar a los hijos cuando no es así, pero poco a poco hemos logrado cambiar esa perspectiva y hemos trabajado con la gente y me siento muy contenta de que la gente nos abra sus puertas”, explicó.

Además, en el caso de las personas que se acercan al DIF municipal a solicitar algún apoyo, dijo que se les realiza un estudio socioeconómico, para conocer en la situación en la que se encuentran y con el tipo de ayuda que necesita, se llega a atender a personas con discapacidad y que son canalizadas al instituto salmantino para las personas con discapacidad, también se brindan otro tipo de terapias para personas de la tercera edad que así lo requieren.

“Nos hace llegar el reporte para ver si se le puede dar alguna atención también los directores o personal del DIF tienen la opción de acercarse a las personas para ofrecer el apoyo... Se dan todo tipo de apoyos y servicios”, finalizó.

Salamanca tiene una población de 295 mil 849 habitantes, de estos 6 mil 653 se encuentran en pobreza extrema, 96 mil 528 en pobreza moderada, mientras que 134 mil 708 carece de acceso a la seguridad social, datos revelados en el informe anual sobre pobreza y rezago social, corte al 2021 por parte de Gobierno Federal.