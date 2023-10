El 15 de noviembre deben estar las 46 leyes de ingresos de los municipios en el congreso

GUANAJUATO, Gto.- A más tardar el 15 de noviembre los 46 municipios deberán enviar sus leyes de ingresos de 2024 al Congreso del Estado, informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Víctor Manuel Zanella Huerta.





El diputado Víctor Zanella Huerta dijo que el 25 de noviembre tienen como fecha límite el gobierno estatal para entregar su Paquete Fiscal 2024.





El legislador local dijo en entrevista que afortunadamente en los últimos años todas las leyes de ingresos llegan en tiempo y en forma y esto es importante porque permite a los representantes populares hacer un análisis a conciencia, técnico y profesional y entregar a los ayuntamientos en tiempo y forma un instrumento aprobado por el Congreso para organizarse hacia el 2024.

El paquete fiscal del estado a más tardar tiene que estar llegando el 25 de noviembre para analizarlo y revisarlo en las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, apuntó.

Zanella Huerta dijo por otra parte, que más allá de la discriminación que ha tenido la federación hacia los guanajuatenses, porque en la inversión que hacen prácticamente no hay ni calle, ni patrulla, ni escuela del gobierno federal a Guanajuato.





Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales analizarán las leyes de ingresos de los municipios.





“Vemos que prácticamente hacen números muy bonitos en su presupuesto, pero en la realidad esos presupuestos acaban siendo pura demagogia”, agregó.

Víctor Zanella Huerta dijo que Guanajuato es la quinta economía del país, “acabamos de dar ese brinco, un esfuerzo local importante y que en lugar de reconocer y premiar a los estados que estamos haciendo el trabajo, la respuesta de la federación es mandarnos al último lugar del gasto federalizado per cápita, lo cual es injusto, es fuera de toda proporción”.

Destacó que, a pesar de los pesares, Guanajuato ha crecido prácticamente lo doble su autonomía fiscal. Más del quince por ciento hoy son ingresos propios, lo cual en 2018 prácticamente era la mitad.









De igual forma, resaltó que los municipios han incrementado un 16 por ciento los ingresos, “esto no quiere decir que no estamos de brazos cruzados, la gente estamos trabajando, la gente está invirtiendo, y entendemos que el dinero público es dinero sagrado, no es dinero del servidor público, es de la gente”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para finalizar dijo que la Auditoría Superior de la Federación reconoce a Guanajuato como el estado más transparente con cero pesos por comprobar.