Durante temporada invernal se incrementan enfermedades respiratorias

Con el incremento de las enfermedades respiratorias durante el presente mes, la Jurisdicción Sanitaria V pretende que se apliquen en su totalidad las vacunas correspondientes a la Influenza.

Durante fechas invernales se podrían incrementar los casos de Influenza y Covid-19

Con la llegada invernal, y con el alza de positividad de enfermedades respiratorias, la dirección de la Jurisdicción Sanitaria V, buscará que la ciudadanía de los seis municipios en los cuales se tiene jurisdicción, que se apliquen la vacuna correspondiente contra la Influenza.

Juan Jesús Martínez García, Director de la Jurisdicción Sanitaria V, con sede en Salamanca, explicó que se ha tenido una buena respuesta por parte de la ciudadanía en acudir para la aplicación de la vacuna contra la Influenza.

“En materia de Influenza están acudiendo bien, debemos de recordar que estamos dando preferencia a los menores de 5 años y a los mayores de 60, embarazadas, y a personas que tienen alguna enfermedad crónico degenerativa; no se esperen, si no tienen enfermedades, o son mayores de 60 años de edad, puedan acudir para recibir su vacuna y si todos estamos vacunados podemos evitar secuelas y hospitalizaciones”, añadió.

Martínez García, añadió que es importante el mantener un esquema de vacunación completo. Si bien existen algunos detalles sobre el porqué a algunas personas les afecta más la aplicación de la vacuna que a otros, esto puede ser derivado a diversos condicionantes, como lo es el no tener una alimentación saludable.

“Si es una cultura ya, porque si hay muchos mitos, pero creo que hoy ya hay una sensibilidad plena a que la vacuna sirve y ahí están las pruebas, por la ciudadanía; hay muchos factores, como el que no duerme y come bien se ve reflejado en los síntomas de la aplicación de la vacuna, pero también tienen que ver con la sensibilidad al dolor, creo que lo mejor es tomar decisiones en todos los sentidos, basadas en evidencia y no en ocurrencia, hoy más que nunca, el que no está informado, es porque no quiere”, explicó.

Ante ello, a diferencia de los años pasados durante la pandemia de Covid-19, se recibió en tiempo y en forma la vacuna contra la Influenza y se continúan recibiendo remesas para poder contar con el biológico correspondiente.