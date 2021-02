Divide opiniones aplicación de vacuna contra Covid-19 en adultos mayores

El lanzamiento de la página “Mi Vacuna” para solicitar la vacuna contra la Covid-19 en la población mayor de 60 años en la segunda fase de vacunación, ha causado una gran incertidumbre entre la ciudadanía que planea inocularse y la que no.

El pasado de dos de febrero, el gobierno federal habilitó la plataforma para registrar adultos mayores de 60 años para vacunarse contra Covid-19, sin embargo ese mismo día se presentaron varias fallas las cuales se atribuyeron a la demanda para la inoculación, ante esto este medio salió a la calles de la ciudad a preguntar a la ciudadanía sobre si se registrarían o no para recibir la dosis correspondiente.

Reyna Medina dijo que aunque sus padres tienen la última palabra para decidir, en lo personal ella prefiere decirles que lo hagan para evitar que se contagien, “ellos tiene la última decisión, pero si por mí fuera, claro que los registraría para que reciban la dosis, así nos sentiríamos con la garantía de que están protegidos”.

De la misma manera coincidieron Paola y Lucía, quienes también señalaron que sí registrarían a los adultos mayores de 60 años en la plataforma, ya que eso garantizaría su salud y el tenerlos con ellas por más tiempo sin miedo a que pudiera contagiarse con tal sólo salir de casa.

Por su parte, Crescenciana Medina indicó que “yo no quiero que me registren para vacunarme, tengo miedo, porque en la televisión ha dicho que las personas que se han vacunado presentan reacciones y otras han muerto y la verdad no quiero”.

“Eso de la inyección no vale nada, si voy a morir eso dependerá de Dios, así que yo no me voy a poner nada, he conocido gente que la internan y no sobrevive, ahora sí que sea lo que Dios quiera, pero yo no me voy a vacunar”, señaló.

Aunque algunas personas señalaron que vacunarían a sus familiares mayores de 60 años de edad como una medida de protección, existen otros como es el caso de Karla que preferirían no hacerlo ante la desconfianza de lo que pudiera provocar la vacuna.