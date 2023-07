Disparidad en publicidad para corcholatas

Salamanca, Gto. Ricardo Monreal Ávila, dijo que, el dinero no se puede convertir en la clave del éxito político, ya que es contradictorio a los principios de morena, esto luego de que señaló la existencia de mil 200 espectaculares para el resto de sus compañeros que buscan la candidatura a la presidencia de México, actos que podría jugarle en contra al partido guinda, a pesar de ello, buscará el apoyo de los mexicanos para el próximo proceso electoral.

Pinta de bardas, lonas y colocación de espectaculares, afectan la reputación del partido

El aspirante a la presidencia de México, explicó que, existe omisión por parte de morena, en cuanto a las reglas de operación para la publicidad durante las jornadas internas del partido, lo que ha generado una desventaja entre el ex senador y sus contrincantes más cercanos Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrad.

“Creo que hay una omisión por parte del partido, debió de haber fijado reglas claras, para la publicidad en esta jornada interna, si es que lo permitía la ley, en los 20 estados que he visitado me he encontrado mil 200 espectaculares gigantes, que alguien paga y que está sufragando, eso excede con mucho el tope de campaña de 5 millones y del cual, yo apenas he gastado un millón 700 mil en lo más elemental, la renta del sonido, local, vehículos, gasolina y hoteles donde me quedo”, explicó.

A pesar de desventaja, buscará convencer a la gente sobre su proyecto de transformación

Aseguró que, es Adán Augusto López, el aspirante con más publicidad a lo largo y ancho del país, seguido de la ex jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo y luego Marcelo Ebrad e incluso del Partido Verde, Manuel Velázquez.

Local

Aseguró que, estas acciones pueden ser contradictorias a las ideologías de Morena y eso a lo largo, podría generar que se pierda la confianza de la gente y generar una imagen similar a la que tenían los gobiernos neoliberales.

“No creo que sea correcto morena no es así, el dinero no se puede convertir en la clave del éxito, es lo que nosotros hemos sostuvimos. Estas situaciones hacen que se pierda la credibilidad en la democracia, no podemos usar estas estrategias que no son congruentes a nuestros principios como partido, sin embargo, eso no significa que tenga perdido este proceso, yo buscaré convencer a 280 mil mexicanos de mi proyecto”, finalizó.