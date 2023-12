Discuten diputados sobre declaraciones de AMLO

GUANAJUATO, Gto. El diputado panista, Martín López Camacho, reprochó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya designado un territorio a un grupo criminal, pues sostuvo que el país es de los mexicanos de bien.

Durante los asuntos generales en la sesión del Pleno, se registró una discusión entre diputados del PAN y Morena por las declaraciones del presidente nacional, sobre el multi homicidio en Celaya de 6 universitarios.

Fue el diputado del PAN, Bricio Balderas Álvarez, quien habló primero del tema para reprochar las declaraciones de AMLO y adjudicar la muerte de los jóvenes con el tema de las drogas.

Mencionó que, mientras las autoridades estatales han trabajado en la investigación del caso para esclarecerlo, el gobierno federal ni siquiera tiene designado a un titular de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, contando solo con un encargado de despacho.

“Guanajuato no merece un titular y que lo nombren, minando las funciones federales que por constitución les obliga atender (...) el presidente realiza una declaración desafortunada e insensible, quien atribuyó el asesinato a un tema de drogas, revictimizando a los jóvenes”.

El propio Martín López Camacho, presidente de la comisión de Seguridad y Comunicaciones en el Congreso, agregó que este tema está por encima de partidos políticos, pues es lamentable que el representante del país se exprese de esa manera, sin que las investigaciones hayan concluido.

“Es triste escuchar que asigne un territorio a un grupo criminal, no lo acepto, ninguna parte le puede pertenecer a grupo criminal, el territorio es de los mexicanos de bien que buscan desarrollo y pedimos que los tres ámbitos de gobierno funcionen y no ver hechos lamentables como este (...) si interpretamos sus declaraciones, le dice a ese grupo criminal que funcionan como delincuencia organizada, que si un joven viene a comprar donde tu mandas mátalo, es tu territorio, así es como perpetua la estrategia de abrazos y no balazos”.

Morena reconoce error en las declaraciones del presidente de la República

En respuesta a las declaraciones de los diputados panistas, los legisladores de Morena defendieron el actuar del gobierno federal, no sin antes reconocer que las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, no fueron las adecuadas.

El diputado Cuauhtémoc Becerra González, expresó que lo que siempre se busca es -aventar la bolita-, cuando se quiere buscar a quien culpar en los temas de seguridad.

“Siempre es aventar la bolita, que si era federal, era estatal o municipal, ya chole dijo el presidente de México, aunque el señor haya tenido desacierto y ha dicho otras cosas favorables, y lo que se tiene que hacer es que cada quien atienda lo que nos corresponde”.

Por su parte Ernesto Prieto Gallardo, sostuvo que la oposición solo se centra en una declaración, sin contemplar el contexto de políticas públicas de seguridad y la construcción de la paz.

Finalmente, el coordinador de Morena en el Congreso, David Martínez Mendizábal, llamó a centrarse en la investigación del caso para que se esclarezca, así como entender que decir -abrazos y no balazos- es una metáfora.

“No se trata de echar culpas por una declaración desatinada en el ámbito federal, no ha terminado la investigación, no sabemos el móvil del delito”, concluyó.