DIF municipal entrega despensas a adultos mayores

El Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó la entrega de cerca de 40 despensas y una unidad móvil para el transporte de personas con capacidades diferentes.

“Hoy es un gusto que vengan al DIF, la cual es su casa en donde estaremos haciendo la entrega de despensas, lo cual se logró tras un trabajo en equipo para poder solventar las necesidades que Salamanca tiene, en este caso la gente más vulnerable, a veces quisiéramos hacer la entrega lo más pronto posible pero no siempre es así, siempre comentó que el DIF está limitado en recursos, entonces a través de la contadora hacemos magia con el recurso y vemos de qué manera se distribuye de manera correcta”, explicó la presidenta del DIF municipal, Eugenia Leonor Martínez Carrillo.

Se entregaron más de 40 despensas.

Para este evento se contó con la presencia de la presidenta del DIF, Eugenia Leonor Martínez Carrillo; la directora del DIF, María Isabel Escandón Juárez; Marío Rico Medrano, director de Adultos Mayores; el alcalde César Prieto Gallardo; Jesús Rivera Rodríguez director de Asistencia Social y Yahaira Guillermina Rodriguez Michelena, directora del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres.

“Todo esto es gracias a que César nos da el apoyo para trabajar como se debe en el DIF, ahorita estamos construyendo para que cuando vengan tengan mejores espacios y las atenciones psicológicas sean mejores”, comentó Eugenia.

Se llevarán a cabo más entrega de apoyos al sector vulnerable de Salamanca.

Por su parte, César Prieto Gallardo dijo que “desde el primer día este equipo encabezado por Eugenia Martínez e Isabel Escandón, quien es es la directora; me llena de mucho orgullo que todo el grupo del DIF trabaja, no como el primer día sino como cuando llegamos; ahora que también entregamos esta camioneta que servirá para poder realizar traslados, la cual es para ustedes, no es de Eugenia ni de nadie, seguirá para que puedan seguir dando traslados a personas que lo ocupan para moverse a un hospital a León, Irapuato, Celaya o para traslados a jóvenes en deportistas, pero siempre será para en beneficio de la comunidad. Me llena de orgullo el saber que el DIF encabezado por mi esposa está trabajando en favor de la gente que menos tiene”.

Por último se llevó a cabo la entrega de manera simbólica de las más de 40 despensas a la población vulnerable de distintos puntos del municipio de Salamanca.