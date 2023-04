Diego Sinhue quiere depender cada vez menos de la federación

LEÓN, Gto. (OEM-Informex).- En entrevista con OEM, el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo habló sobre el gran proyecto del puerto interior 2 para Celaya, afirmó que forma parte de los negocios que emprenderá el estado, ya que cada vez recibirá menos recursos y esto obliga a la entidad a buscar nuevas opciones de ingresos para invertir en las grandes necesidades de Guanajuato.





Dio a conocer que el proyecto arrancó realizando un estudio de mercado del uso del tren, ya que es un medio de transporte más enfocado a la transportación de granos, minerales, autos o chatarra, “cuando supimos que el tren de Brownsville a Guanajuato tarda cinco días, supimos que los productos no perecederos no son una opción para transportar por tren, ya que en tráiler, en 10 horas, cualquier mercancía saliendo del estado, está en la frontera”, señaló.

Un despacho hizo más de 200 encuestas a los empresarios de Celaya y la región y, con los resultados que arrojaron las entrevistas realizadas durante un año, se pudo contar con un estimado de cuánto es el tamaño del pastel que puede obtener un inversionista, para ofrecer a alguien la operación como negocio.









“Hoy estamos en busca de inversionistas, queremos que alguien opere este puerto, aprovechando el paso de dos empresas ferroviarias, lo que buscamos es un operador, porque el gobierno no opera esos negocios, nosotros seremos socios, como en el puerto interior 1”, advirtió el mandatario estatal.

“Nosotros ponemos la tierra, que son 50 hectáreas, y alguien más opera el negocio”, según informó, ya existen varias empresas que han mostrado interés por operar este puerto seco; al hablar de la inversión, dijo que se puede generar en diferentes modalidades, puede ser inversión privada o pública y privada, lo que se conoce como una inversión mixta, donde los dos aporten y en esa proporción obtengan ganancias.

“Si el terreno cuesta un 10 por ciento del valor total del proyecto, ese porcentaje debe reconocerse como la aportación del estado, asimismo si el proyecto requiere infraestructura en avenidas o carreteras y se generan para favorecer el proyecto, todo eso sumaría a favor de la aportación de Guanajuato en el negocio”, dijo.

Señaló que las ganancias se repartirán en la proporción que se haya aportado, insistió en que es un negocio que se debe hacer bien, y no apresuradamente para evitar generar elefantes blancos que después no se usen, informó que encabezan este proyecto Ramón Alfaro y Héctor López Santillana, quien tiene la experiencia del crecimiento y operación del primer puerto interior ubicado en el municipio de Silao.

Usó como ejemplo para dimensionar lo que operará en Celaya, la estación ferroférica que existen en el vecino estado de San Luis Potosí, y que da servicio a todas las empresas de la zona, para dejar sus mercancías en ese punto y de ahí ser transportadas a varios puntos del territorio nacional y fuera de México.





Rodríguez Vallejo, pronosticó que los estados cada vez tendrán menos fuentes de ingreso y explicó: “los estados tenemos tres fuentes de ingresos, la primera, los ingresos por concepto de impuestos locales, las participaciones de la federación y las aportaciones de la federación, que surgen de los excedentes petroleros y los impuestos de gasolina IEPS, si en un futuro cercano los autos serán eléctricos, no habrá consumo de gasolina como ahora y si todo indica que dejaremos de procesar crudo, ya no existirán esas participaciones, por lo tanto, ¿de qué vamos a vivir los estados, de remesas, o de estarle rogando al presidente de México que nos dé dinero?, no, entonces debemos de copiar ejemplos de países como Singapur que están haciendo negocios, lo que les genera tener estados ricos que se convirtieron en autosuficientes de su desarrollo.

Vaticinó que al Gobierno Federal se le va a acabar el dinero, no en este sexenio y tal vez tampoco en el próximo, pero ya se está notando la dificultad para dispersar los recursos que llegaban antaño.

Aclaró que quien debe hacer los negocios revolventes, que permitan darle un correcto uso a esas ganancias, “es el gobierno, no el gobernador”, a fin de transparentar los recursos y reinvertirlos.

Finalmente, reiteró que su gobierno seguirá impulsando negocios como son la autopista Silao-Guanajuato que es del estado y que les genera ingresos por 200 millones de pesos al año, “el DIF tiene una gasolinera en Guanajuato, el ISSEG tiene una arrendadora propia y ya ganó su primera licitación, pero fue necesario invitar a la iniciativa privada y contratar a transparencia mexicana y ellos se encargaron de todo el proceso, lamentablemente en México la desconfianza cuesta muy cara y hay que hacer todo libre de un sesgo de corrupción y cuando haces las cosas con transparencia no tienes ningún problema”, reconoció que los ingresos obtenidos de estos primeros negocios, son muy significativos para la inversión estatal, a fin de depender cada vez menos de la federación.