Día Mundial del Riñón: Enfermedades crónicas ocasionan daños renales

CELAYA, Gto.- Al menos uno de cada 10 pacientes atendidos en el sector salud público o privado a nivel nacional, tiene un padecimiento de riñón, en algún grado, mínimo o severo, y va de la mano con padecimientos crónicos como es la diabetes, hipertensión y obesidad; y el 18% de la población en México tiene diabetes, colocando al país a nivel mundial con mayor cantidad de personas que padecen dicha enfermedad; mientras que tres de cada cuatro personas tienen obesidad y sobrepeso, y el 50% de la población tiene hipertensión arterial, según la Encuesta Nacional de Salud.

Así lo informó el doctor Edgar Solís Vargas, nefrólogo de Hospitales MAC, en el marco del Día Mundial del Riñón, que cada año se conmemora el 14 de marzo, con el fin de concientizar a la población sobre el cuidado de los riñones, ya que la enfermedad renal crónica es un padecimiento en donde los riñones no funcionan de forma adecuada, y actualmente en México y en muchas partes del mundo es un tema de salud pública porque es costoso y se está volviendo demasiado prevalente.

El especialista de Hospitales “Médica Avanzado Contigo”, amplió que la diabetes, hipertensión y obesidad, aislados o peor aún juntos, ocasionan daños en los riñones y a otros órganos.

“La enfermedad renal crónica, en el estado más avanzado o en las formas más severas, son pacientes que, en primer lugar es una causa grave y principal de mortalidad e incluso se encuentra entre las primeras causas de muerte en México; y en segundo lugar, son pacientes que requieren de diálisis, hemodiálisis o trasplante de riñón”, expuso.





Las acciones preventivas son un factor importante para poder salir avante en padecimiento de riñones. | Foto: Cortesía / IMSS





Al respecto, amplió que son tratamientos que modifican completamente la dinámica familiar y personal, además de ser costosos, y por todo lo anterior la importancia de conmemorar el Día Mundial de la Salud Renal en México y en el mundo.

Explicó que llegan más hombres a la diálisis y hemodiálisis, pero son por cuestiones de tipo de atención, pero no hay datos de quién padece más problemas renales, si la mujer o el hombre.

“Más bien es el llamado a hombres y mujeres de todas las edades y principalmente con factores de riesgo para checarse los riñones con distintas medidas”, precisó.

Enfatizó que en México, más de la mitad de las causas de la enfermedad renal crónica en México, hasta el 65%, son personas diabéticas, que después de una larga evolución de la enfermedad, sin tratamiento y sin control, afecta sus riñones.





El doctor Edgar Solís Vargas, nefrólogo de Hospitales MAC. | Foto: Cortesía / MAC





“A partir de los 30 o 40 años en adelante, son la proporción grande de personas que tienen una incidencia de enfermedad renal crónica, sin embargo, últimamente también vemos personas jóvenes, sin factores de riesgo, con padecimientos renales, y esto sigue más a una cuestión de causa desconocida, como le llamamos nosotros, los especialistas”, precisó.

Expuso que hasta en un 30% de personas que ahora tienen la enfermedad renal crónica, en el estado más avanzado, es de causa desconocida, y de este universo, una proporción grande son jóvenes que no tenía factores de riesgo, que no se conocía, y por una combinación de factores llegan a la atención médica y se les diagnostica con la enfermedad renal crónica.









TRASPLANTES

Informó que en el 2022, pos pandemia, se realizaron 2 mil 700 trasplantes en México de riñón, y en pre pandemia se llegó a los 3 mil 172 trasplantes, y explicó que con la pandemia se pararon los trasplantes.

Explicó que el trasplante es una de las técnicas que se pueden lograr para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, y dicha actividad está regulada por el Centro Nacional de Trasplante, y se realizan en medio privado y público.

“Desafortunadamente la cantidad de trasplantes que se realizan son insuficientes para el número de pacientes que están en lista de espera. Se estima que existen alrededor de 200 mil pacientes en México que viven con diálisis o hemodiálisis peritoneal, mientras que en el 2022 se realizaron 2 mil 700 trasplantes de riñón”, mencionó.

Expuso que la mayoría de las personas que están en lista de espera, de más de 15 mil, a nivel nacional, son personas que tienen que esperar mucho tiempo, porque los riñones llegan por dos medios, por donación de parientes vivos, afectivo o relacionado, o, en menor proporción, por personas que han fallecido.

ACCIONES PREVENTIVAS

En cuanto a las acciones preventivas, dijo que es el pilar y costo efectivo para poder salir avante en dicho padecimiento, y entre ellas, está el revisar el valor de glucosa, ya que en México tiene una alta prevalencia de diagnóstico de personas con diabetes mellitus.

También recomendó medir la presión arterial, sin importar la edad, tomando en cuenta que es una medida sencilla, no dolorosa, no invasiva, no costosa; pero también conocer peso y talla, para ver si el peso es adecuado a la talla.

“Sobre todo acudir a la prevención con médicos de primer contacto para saber si están bien, porque no hace falta que tengan síntomas, que presenten molestias. Desafortunadamente no existe un periodo en el que se pueda detectar, porque no hay síntomas y pasa desapercibida, y cuando las personas llegan a su cita de atención, ya es demasiado tarde”, dijo.

Expuso que a partir de los 18 años se puede ir a realizarse un chequeo y ser parte de la cultura de la prevención, que no es costoso, y lo que sí es de altos precios es el tratamiento de diálisis y hemodiálisis, así como el trasplante.