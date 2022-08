Día Mundial del Elefante; conoce a David y Mara

León, Gto.- David y Mara son elefantes africanos, ambos tienen 40 años de edad y son huérfanos, sus padres fueron asesinados por cazadores furtivos que buscaban extraer sus colmillos.

Llegaron de Estados Unidos y luego lo trasladaron aquí hace varios años, es un grupo de elefantes huérfanos que sus padres fueron asesinados, desafortunadamente en África ha habido un problema muy grande con los elefantes que es la cacería ilegal, muchos cazadores matan a los adultos para obtener sus colmillo y dejaba huérfanos a las crías pequeños, David y Mara son parte de esas crías”, dijo Jesús Barroso, médico veterinario de ZooLeón.

Se encuentran en el Zoológico de León, su hábitat es amplio idónea para estos paquidermos, son herbívoros médicos veterinarios los alimentan con forraje como avena, fruta y alimento especial para los elefantes, pero es variada la dieta.

El veterinario platicó para Organización Editorial Mexicana que Mara mide alrededor de 2.5 metros y tiene un peso aproximado de 2 toneladas, en cambio David tiene una altura aproximada de 3 metros con 20 centímetros y tiene un peso promedio de 5 toneladas.

“David es uno de los elefantes más grandes de todos los zoológicos del mundo”, mencionó el médico.

Explicó que en la naturaleza los machos mayores son solitarios y se van de la manada y andan vagando, por el tamaño y fuerza que tienen no corren peligro con animales depredadores, en cambio las hembras viven en manadas junto con sus crías.

“La piel de elefante es tiene ciertas características, es arrugada como si fueran viejos pero son surcos para disipar el calor porque como son de África y viven en las sabanas hace calor, otra forma es que sus orejas las mueven como si fueran abanico y en ellas hay venas que enfrían la sangre para que regrese fresca al cuerpo”.

Además explicó que tienen una trompa muy larga con más de doscientos músculos, lo que la hace un órgano efectivo con los movimientos.

“Si nosotros le ponemos un objeto pequeño para levantarlo lo puede hacer, esa trompa es única en el reino animal y es lo que le da la característica principal además, esta es equivalente a su nariz, por eso absorben un poco de agua, la mantienen y esta la llevan a la boca para beber”.

Indicó que no ha habido crías de elefantes en el Zoológico y no habrá puesto que Mara no se puede reproducir.

“Hemos hecho pruebas a ambos para saber si son capaces de reproducirse, estas llegan a indicar que el macho sí puede reproducirse pero la hembra no es factible que lo pueda hacer.

Por otro lado, manifestó que David por lo general su temperamento es tranquilo aunque suelen tener momentos en los que se enojan o están de mal humor por tal motivo no es recomendable tener contacto directo con ellos porque si se llega a enojar por el tamaño o fuerza que tiene no se puede detener.

“Todos los protocolos de seguridad que tenemos nosotros se llaman contacto protegido, es decir no estamos en el mismo espacio con ellos, sino a través de unas barreras hacemos manejos, tenemos un programa de manejo donde nosotros podemos “entrenarlos” para hacer exámenes médicos, tomar muestras de sangre y revisar su estado de salud general, pero todo es por barreras, nunca en contacto directo con ellos”, mencionó.

Entre los datos interesantes es que las uñas de los elefantes crecen hacía adentro para proteger sus pies, debido a su peso y por su hábitat una piedra podría ocasionar lesiones en la planta de sus patas, un mito es que los elefantes no le temen a los ratones y adoran comer cacahuates.