Detectan variante Delta y contagia a joven en la capital

La variante Delta, conocida también como la de la India, ya fue identificada en Guanajuato y fue detectada en un joven de 24 años originario de la ciudad de Guanajuato capital, el cual a pesar de haber sido infectado por esta cepa, desarrolló síntomas leves y logró recuperarse.

Uso del cubrebocas, fundamental para evitar más contagios de Covid-19.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, informó que apenas el jueves el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) notificó sobre este caso, el primero de esta variante Delta en el estado y que se considera como la cepa más contagiosa y que en otros países ha provocado una tercera ola de infecciones de coronavirus.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Variante Delta podría matar a 60 mil: SSG

“Se estudió a una pareja joven, uno de ellos de 24 años de edad, y resulta positivo, es originario y residente de Guanajuato capital, a pesar de que los dos resultaron positivos y se aislaron, sólo él resultó positivo para la variante Delta, el resultado nos lo entregaron ayer (jueves) del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, la persona estuvo en aislamiento, sus dos semanas, sus síntomas fueron muy leves por su juventud, se estudiaron a sus contactos y no hubo más casos ni de ésta ni de otras variables de personas con quienes estuvieron conviviendo, entonces ambas personas se aislaron y se recuperaron sin ningún problema”, dijo el secretario de Salud durante la conferencia de prensa del viernes.

Daniel Díaz Martínez explicó que se ha hecho una búsqueda intencionada de casos, pues el objetivo es detectarlos a tiempo para aislarlos y evitar la propagación de las variantes.

DeVivaVoz...

“No hemos identificado más casos (de variante Delta), afortunadamente el paciente esta bien”

Daniel Díaz Martínez | secretario de Salud de Guanajuato

Hasta el momento en Guanajuato se han detectado 213 casos de contagios por las nuevas variantes de coronavirus, de los cuales 35 se detectaron en el municipio de León, 26 en Irapuato, 24 en Salamanca, 20 en Guanajuato, 10 en Salvatierra, 10 en Valle de Santiago, ocho en Pénjamo, siete en Dolores Hidalgo, siete en Jerécuaro, siete en Silao, cuatro en San Luis de la Paz, cuatro en Coroneo, cuatro en Juventino Rosas, mientras que en Acámbaro, Celaya, Doctor Mora, San Felipe, San Miguel de Allende y Uriangato se detectaron tres en cada municipio, en tanto que en Apaseo el Alto, Cuerámaro, Manuel Doblado, Moroleón, Tarandacuao, Villagrán, Yuriria se presentaron dos casos en cada municipio, mientras que en Abasolo, Apaseo el Grande, Huanímaro, Jaral del Progreso, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón y Romita se ha presentado un caso en cada uno de esos municipios.

El secretario de Salud informó que hasta el momento la variante con más contagios registrados en el estado es la Gama o la brasileña, con 37 casos, seguida de la Alfa o la británica con 19 casos, mientras que la Épsilon o Californiana ha registrado 16 casos y uno de la variante Delta, proveniente de la India.

Además, dijo que hay 108 caos de la variante B.1.1.519, la cual aún no tiene nombre, pero que no es tan agresiva como las variantes de la India, California, Inglaterra o Brasil.

No obstante, señaló que aún es bajo el porcentaje de contagios provocados por estas nuevas variantes, pues dijo que a partir de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de cepas nuevas de coronavirus se han presentado 14 mil 54 contagios, de los cuales 213 son de las nuevas variantes, lo que representa un 1.5% del total de éstas, por lo cual no se puede asegurar aún que haya el predominio de una cepa en particular.

“Seguiremos haciendo el monitoreo, en función de lo que se ha estado presentando en otras latitudes, en otros países, en otras entidades federativas, pero es mínimo el porcentaje de pacientes que han resultado con variantes y afortunadamente no hay letalidad, no hay mortalidad entre los positivos con una variante al virus original”.