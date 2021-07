Variante Delta podría matar a 60 mil: SSG

Luego de que zonas como la Ciudad de México y Jalisco confirmaran la presencia de la variante Delta de la Covid-19, el infectólogo Alejandro Macías Hernández, quien en 2009 fuera el Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México, aseguró que sería ésta la causante de la llamada tercera oleada de contagios de coronavirus y estimó que en un escenario conservador podrían morir 60 mil personas más, particularmente aquellas que no se han vacunado contra la enfermedad.





Uso de cubrebocas, fundamental para evitar contagios, sobre todo de las nuevas variantes.





A través de su cuenta oficial de Facebook, el infectóloco Alejandro Macías explicó que la variante Delta, conocida también como la de la India, se transmite con mayor facilidad y una persona infectada con ésta puede contagiar a ocho más, además de que esta variante tiene la cualidad de que en algunos organismos puede escapar a la inmunidad que generan las vacunas o el haber tenido el virus, por lo cual advirtió que la pandemia aún no termina.

“Esta variante Delta es con mucho la más preocupante de todas. Tiene una enorme capacidad de transmisión, es decir, un enfermo puede infectar en promedio a ocho susceptibles y ya se parece un poco, inclusive, a las cifras del sarampión; si sigue mutando, seguramente alcanzará a 10, 12 personas la transmisión, que ya es como las paperas o el sarampión y tiene una buena capacidad de escape a la inmunidad.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Aumentan casos sospechosos de coronavirus en Guanajuato

“Entonces es, sin duda, la variante más preocupante y en lugares como México preocupa porque está incrementándose esa cantidad”, dijo, al señalar que podría llegar tanto del sur como del norte del país con más fuerza este virus.

Alejandro Macías señaló que a pesar de que se había visto este virus en zonas aisladas como en San Luis Potosí, pero que se pudo controlar, en zonas como la Ciudad de México ya se tienen más casos y el riesgo de que se propague con mayor facilidad es latente.

Los preocupante, señaló el infectólogo guanajuatense, es que aún hay muchas personas sin vacunas y son éstas las que están más propensas a este virus.





El país enfrenta el riesgo de la variante Delta.





Estimó que habría unas 37 millones de personas sin vacunar y de éstas, un 30%, es decir, unos 12 millones se podrían contagiar de Covid-19 y donde un 10% podría desarrollar seriamente la enfermedad, es decir, 1.2 millones.

“Vamos a suponer que de esos que tienen enfermedad seria fallecieran el 5%, vamos a ser muy conservadores, y todo eso podría significar 60 mil muertos en México.

“Vean que esto no se ha acabado todavía. Independientemente de la cantidad de muertos, todavía podría haber una sobrecarga importante de los servicios de salud, saturación de hospitales en algunas regiones de la República y el mensaje es esto no se ha terminado”.

El excomisionado nacional para la Atención de la Influenza en México explicó que de acuerdo con datos de las autoridades de salud más de la mitad de las infecciones en Ciudad de México son por la variedad Delta y advirtió que si aumenta con mayor facilidad los contagios en la Ciudad de México por esta variante “de ahí con cierta facilidad se puede sembrar en el resto de la República y puede causar todavía grandes problemas, a pesar de que en México mucha gente tiene inmunidad”.









Por ello, Alejandro Macías llamó a las personas a no relajar las medidas sanitarias y exhortó a las personas que no se han vacunado a que lo hagan para tener cierta protección ante la Covid-19.

“Este virus no es como el el sarampión, que si los demás se vacunan, eventualmente algunas personas no podrían tener problema porque los demás le protegen, aquí este virus va a estar entrando y saliendo y va a volver, si no en esta ocasión, en ocasiones futuras por quienes no se han infectado; quien no se vacune, casi seguramente se infectará si no este año, en los años venideros”.