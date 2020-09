Deserciones en kínder por modelo educativo

A una semana del arranque del nuevo ciclo escolar bajo la modalidad a distancia los escolares enfrentan dificultades para la comprensión de los contenidos académicos, aunque los padres de familia se sienten con buena asesorías de los profesores. En el caso del nivel preescolar existe una importante deserción de alumnos al no tener las habilidades los padres de familia de darles acompañamiento a sus hijos y considerar que este nivel “no es obligatorio”.

La presidente estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia, Teresa Castellanos Vázquez informó que se realizó una evaluación entre los integrantes de la unión y se concluye que aunque se enfrentan dificultades, el proceso enseñanza-aprendizaje se adelante con una coordinación efectiva con directivos y personal académico.





“Mis hijos están en La Salle y ha sido excelente el seguimiento tanto de directivos como de profesores e incluso auxiliares. Pero es de destacar que todo lo que ha propuesto la Federación no ha sido tema en la escuela de nuestros hijos. Ciertamente el horario está recortado (8:00 a 12:30) pero el seguimiento es muy puntual”, dijo un padre de familia en su reporte a la unión que encabeza Teresa Castellanos.



“En el caso de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) la experiencia a los jóvenes que ya estudiaban con nosotros tanto en prepa y universidad no ha habido problema. Se ajustaron muy bien y acoplaron rápido. Donde nos ha costado es con los chicos que entraron a prepa y vienen del nivel secundaria. La primer semana tuvimos que estar muy al pendiente capacitándolos en la plataforma que trabajamos, tenemos un reglamento que se hizo para el tema de las clases virtuales y esto ha ayudado mucho para dar un mejor seguimiento”, dijo un directivo de la institución educativa.

“En mi caso estoy muy contenta con el colegio se organizaron muy bien y están monitoreando todos los días la plataforma y tenemos quien nos apoya en dudas de la plataforma y si consideraron nuestra economía”, expresó una madre de familia. Yo he tenido algún problema creo que nos acoplamos un poco mejor que la vez pasada y mi niña encantada con regresar y aprender aunque sea con esta nueva modalidad, por mi no hay queja alguna”, dijo un padre de familia.



“En el Instituto Galileo Galilei se determinó estar en clases virtuales. Se realizó una prueba y reunión con los papás un viernes antes del inicio de clases. El primer día fue algo diferente y un poquito más complicado por la situación a distancia y uso de tecnología a la que no estabamos acostumbrados, sin embargo para el segundo día se mostraron más abiertos y participativos, algunos ya haciendo uso del chat, otros compartiendo pantalla y juegos en el receso, otros mostrando sus juguetes en el receso.





Creo que ha sido muy enriquecedor, para los alumnos y para nosotros los docentes. Hemos superado barreras propias y hemos explorado plataformas que desconocíamos, hemos aprendido a valorar más la compañía y presencia de los demás y a interactuar de otras forma”, dijo un integrante de la administración de la escuela.







En contraparte, otros padres de familia sostuvieron que además de la televisión, los niños y adolescentes requieren tecnología, celular o lap top, pero la gente de pocos recursos no tiene equipos, o tiene una para dos, tres o cuatro miembros de la familia. Y no hay más que un televisor y en algunos casos ninguna computadora.

La presidente estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia dijo que la gente de pocos recursos ha tenido dificultades para entender la dinámica y me han expresado su desesperación y cansancio.





Por otro lado, los equipos de cómputo o refacciones se han escaseado o encarecido. Ante las dificultades se tienen que repartir en casas o ir a un internet, que además tiene un costo, agregó.



A una semana del inicio de ciclo escolar en el sondeo se nota la desesperación de los padres de familia. “Es el caso de una madre de familia de una comunidad con hijos de primaria en escuelas públicas, qué además trabaja. Su preparación académica no le alcanza para darle el acompañamiento a sus hijos, está muy estresada, hace lo que puede y va con conocidos con los cuadernos de sus hijos y las tareas pidiendo asesoría para entender primero y después para poder explicar a sus hijos. Además de los problemas tecnológicos ya referidos”, reportó a la dirigente una de las interesadas.





Teresa Castellanos Vázquez concluyó que se establecen dos visiones del nuevo sistema, padres con acceso a internet y que tienen a sus hijos en escuelas particulares y tienen condiciones tecnológicas como equipos de computación y señal de wifi y por otra parte aquellos que no tienen las habilidades de asesoría ni los presupuestos para acceder a las tecnológicas virtuales.