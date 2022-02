Desde León, piden ucranianos fin a la guerra

Desde el Arco de la Calzada en el corazón de la ciudad de León, ucranianos que viven en el estado de Guanajuato, se manifestaron de manera tranquila este domingo 27 de febrero, para exigir que se termine la guerra en contra de su país por parte de Rusia; al menos 20 personas de la comunidad ucraniana estuvieron firmes en su participación, acompañados de familiares y amigos guanajuatenses. Al menos 50 ucranianos viven en el estado de Guanajuato,

Vladyslava Lapka, originaria de Ucrania y que vive en León desde hace 4 años, consideró que la situación por la que está pasando su país es injusta, ya que Rusia los ve como una nación problemática y realmente ellos son una población pacífica, por lo que se encuentra desconcertada por lo que está ocurriendo en su lugar de origen.

Lapka dijo que en estos momentos está solicitando ayuda a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI), ya que si llegan a traer guanajuatenses en avión de allá, puedan considerar a sus parientes. También espera que las autoridades federales puedan apoyar a su comunidad, ya que se encuentran en malas condiciones de vida.

“Hemos platicado con el secretario [Juan Hernández] para ver qué podemos hacer, si es posible mandar unos aviones para que recojan allá a algunos mexicanos que quedaron allá y si hay lugares para traer a algunos familiares. Me gustaría que las autoridades puedan ayudar a la gente que quiere salir del país y no pueden, para que los saquen y si pueden ayudar con algo a nuestro país para detener la guerra”, explicó.

Los participantes en la marcha por la paz de Ucrania, caminaron cerca de las 11 de la mañana hacia la Plaza de los Mártires del 2 de Enero, en la zona centro de León, con banderas de Ucrania, carteles con frases como “Stop War, we want peace”, “No war”, “War is not worth live”, “Pray for Ukraine”, “Apoyo a Ucrania”, también utilizaron globos de color azul y amarillo, así como ropa tradicional de dicho país y diademas de flores.

También durante su caminata de paz por la calle Francisco I Madero, fueron cantando el himno nacional de Ucrania “Aún Ucrania no ha muerto” (Sche ne vmerla Ukraina), expresando las frases de “Viva Ucrania” y vivas a su presidente Volodímir Zelenski.

Rosa Elba Pérez, ex candidata presidencial en León, dijo que ha estado en contacto con el embajador de Ucrania en México, Ruslán Spirin, para estar en solidaridad desde la ciudad con los ucranianos, por todo lo que están pasando, por lo que dijo que el embajador estará pendiente de lo que ocurra con la comunidad ucraniana en el país.

Cabe resaltar que, a nivel internacional, el mismo día domingo 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, informó que la Unión Europea cerrará su espacio aéreo a las aerolíneas rusas y los jets privados de los oligarcas de ese país.

Von der Leyen ha anunciado medidas para prohibir en Europa las emisiones de RT, Sputnik y demás medios de comunicación rusos acusados de propagar “información tóxica” al servicio del Kremlin.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha explicado que los Veintisiete van a discutir esta tarde la creación de un fondo para financiar el suministro de armas, combustible y suministros médicos a Ucrania.

Ante lo anterior, Vladímir Putin, presidente de Rusia, ordenó poner en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión, responsables de manejar las armas nucleares, como respuesta a las sanciones y la actitud “agresiva” de la OTAN.