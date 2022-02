Maestra guanajuatense vive de cerca guerra en Ucrania

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Ucrania viven siete guanajuatenses y los siete están resguardados en un hotel de la ciudad de Ivana-Frankivsk, a donde fueron llevados por la Embajada de México en ese país desde hace una semana.

Rosalía Tovar es una de esas guanajuatenses que están en Ivana-Frankivsk, ciudad ubicada a 600 kilómetros de Kiev y a unos 300 kilómetros de Baia Mare, la ciudad de Rumania a la que podrían viajar durante el transcurso del viernes, si los ataques rusos siguen en Ucrania.

Rosalía Tovar es quizá la mexicana que vive en Rumania más conocida, pues ha sido la protagonista de noticias que cadenas televisivas del país y de Estados Unidos han hecho sobre cómo es la vida de alguien de Latinoamérica en esa región de Europa, de la que poco se hablaba hasta ahora; para ella, vivir en Ucrania había significado un crecimiento profesional que no se esperaba.

“Yo tenía una vida muy bonita, una vida súper segura en Kiev, pese a que ya son ocho años de este conflicto de Donbas, de este anexo de Crimea, de este eterno conflicto entre Ucrania y Rusia, las eternas agresiones de Rusia al pueblo ucraniano, sin embargo yo nunca me sentí amenazada, preocupada, inquietada, porque siempre estuvieron muy localizados esos conflictos, lasa personas en Kiev, las personas en Odesa realmente en el día a día nunca lo sentíamos, sabíamos que existía, pero había algo muy local y de lo que ahora estamos hablando es de algo que va más allá, es inimaginable que en estos tiempos pueda haber una invasión de este tipo”, contó Rosalía Tovar en entrevista con Joaquín López-Dóriga en su programa radiofónico.

Rosalía Tovar recordó que hace 10 años llegó a Ucrania, tras haber decidido mudarse con su expareja, y en ese país se dedicó a dar clases de español y con ese trabajo pudo pagarse la renta de su departamento, pudo tener sus ahorros y todo ello ahora está incierto de que lo pueda mantener, pues incluso hasta su cuenta está congelada a causa de ese conflicto.

“He dejado todo lo que he podido hacer con el esfuerzo de mi trabajo, mis cuentas, mis ahorros porque están congelados, ya no podemos tomarlo, no funcionan las tarjetas, no funcionan los bancos, esta es otra situación también y es una situación muy lamentable.

“(...) Llegué a este país con una maleta, hice muchas cosas y aparentemente ahora me voy también con una maleta, porque me tengo que ir de mi casa, considero a Kiev mi casa y tengo que salir de ahí como arrancada y una parte de mí se va a quedar aquí y espero algún día volver, pero lo que más espero es que todos mis amigos y el pueblo ucraniano estén en paz y que esto se detenga”.

Rosalía Tovar se convirtió en tendencia en redes sociales por los videos que grabó y que fueron el justo momento en el que los aviones rusos sobrevolaban por Ivana-Frankivsk con dirección hacia Kiev; la propia joven leonesa advirtió a sus compañeras que los aviones iban con rumbo hacia la capital ucraniana.

“Están volando (los aviones rusos), están volando, escúchenlos, no eran mentiras, escuchen” fue parte del desesperado llamado que Rosalía hacía en los videos que envió por WhatsApp a sus compañeras de Kiev, quienes le decían que no sucedía nada; 40 minutos después, éstas le confirmaron que los ataques en la capital ucraniana habían iniciado.

Rosalía Tovar también relató que los ataques no se concentraron en Kiev, sino también en la zona de Ivana-Frankivsk, donde ella se encontraba.

“Se están escuchando unas explosiones a lo lejos, no entiendo por qué, se supone que estamos en un lugar sin peligro, ¿por qué aquí se están escuchando?”, relató también la guanajuatense, pues se suponía que esa zona era segura, lejos de donde se concentrarían los ataques y por ello la Embajada Mexicana les había enviado ahí.

La opción que los poco más de 225 mexicanos que viven en Ucrania y que están concentrados en la zona sur del país es viajar hacia Rumania y de ahí esperar a que la tensión pueda bajar o bien, decidir tomar un vuelo a México y abandonar todo lo que pudieron haber conseguido mientras estuvieron ahí. Difícil decisión, reconoce Rosalía, quien aún no sabe qué hará.

Sin registro de guanajuatenses afectados por ataques: Diego Sinhue

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que hasta el momento no se ha tenido reporte de que algún guanajuatense que vive en Ucrania ha sido afectado por los ataques que ha habido en ese país por parte de Rusia.

“De momento no tengo información de algún guanajuatense afectado por el conflicto en Ucrania, tenemos a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, que monitorea con Relaciones Exteriores y si hubiera algún guanajuatense en una situación que esté varado, se les da todo el apoyo”, expresó.

Explicó que el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, siempre está al pendiente de las situaciones de riesgo que ocurren en el mundo, para conocer si algún guanajuatense se encuentra en peligro y ofrecer todas las condiciones necesarias para traerlo de regreso al estado o bien estar al pendiente de lo que requiera la persona y en este caso no ha sido la excepción.

“Automáticamente Juan Hernández siempre tiene comunicación con la oficina de Relaciones Exteriores, esta Secretaría ha sido muy atenta, siempre que hay estos temas hablan a Secretaría de Relaciones Exteriores y pregunta si hay algún guanajuatense que tengan información y si dicen que sí, nos ponemos en comunicación por si requieren ayuda para su regreso o algún vuelo, todo lo que le haga falta”, dijo.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recordó que en 2020 se apoyó para el regreso de guanajuatenses que vivían en China, cuando se dio el inicio de la contingencia sanitaria de Covid-19, así como también se ha dado apoyo a personas que han sido afectadas en incendios en otros países, huracanes y demás afectaciones, para ofrecerles la oportunidad de retornar al estado.

