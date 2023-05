Descoordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública

Derivado de la descoordinación que existe entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, las autoridades municipales han recurrido a reforzar y plantear acciones para reducir el índice delictivo en la ciudad a través de acercamientos con representantes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guardia Nacional y del Ejército, así lo manifestó Juan Ortega Gasca presidente de la comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento.

“Yo no digo que no estén pero se requiere coordinación cada quien trabajando por su lado de nada sirve que estemos haciendo las cosas así, lo ideal sería que como ya lo repetí que hicieran el acompañamiento con la parte de la guardia nacional con seguridad pública y con los operativos que están realizando por parte de vialidad eso sería lo ideal.” Puntualizo el regidor.

Ante el cuestionamiento de que si se necesita un llamada al gobierno del estado exhortando sobre el tema de trabajo Juan Ortega expreso, “Ya saben lo que deben de hacer, ni modo de ir hasta allá y decirles o tomarlos de la mano y traerlos para que se coordinen ellos saben su trabajo, su función ellos saben lo que les corresponde hacer y obviamente saben que se tienen que coordinar, que no lo quieran hacer pues ya es otra situación.”

En lo que respecta al tema de inseguridad que se ha generado en el municipio luego del asesinato de cuatro personas en un solo día, el presidente de la comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento, explico que para el más que combatir violencia con violencias se debe buscar la causa que detona la violencia.

“Para mi debemos de buscar la causas que ha detonado ola de violencia, y cuáles son estas causas, la desigualdad, la falta de oportunidad, la falta de empleos bien pagados, entonces la violencia tiene muchas raíces, muchas de las personas que están metidos en la delincuencia tal vez estén arrepentidos y no sepan cómo salir pero esa violencia pues les generó una falta de oportunidad.”

Para finalizar el regidor de la comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento, dijo que en las reuniones que se han tendido con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que él no ha estado en todas presentes pero que en las que ha podido acudir siempre ha dicho que debe de haber coordinación, “Esa es mi posicionamiento, y como te lo vuelvo a repetir la violencia hay que combatir las causas y todo ese tipo de cuestiones entonces hay que ir más atrás, y no me voy a salir de esa línea o sea si no se coordina no va a haber resultados.”