Desarrolla depresión ideación suicida en adolescentes

En México el 10% de las personas han padecido algún periodo de depresión en su vida; esta enfermedad mental incrementó durante la pandemia y desarrollo trastornos de ideación suicida en los adolescentes, informó María Elena Becerra, directora del Centro de Integración Juvenil.

Confinamiento afecto habilidades sociales.

En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Depresión, la psicóloga, destacó que los adolescentes fueron las principales víctimas de esta enfermedad en el confinamiento, debido a que sus habilidades sociales y su desarrollo fuera de casa se vieron más afectados con estas situaciones y comenzaron a presentar sintomatologías como agotamiento extremo, llanto sin motivo alguno, muchas ganas de dormir, pérdida de apetito, que los llevaron a requerir atención inmediata o medicación en los casos más severos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En estos casos, lo más conveniente es hacer una valoración del estado de salud de la persona para identificar si tienen algunas afecciones que podrían estar enmascaradas de otros problemas como enfermedades o duelos y, en base a ello, realizar un diagnóstico y el tratamiento necesario.

Local Depresión y ansiedad: problemas que afectaron a salmantinos en pandemia

“El 20 ó 30% de las personas que acuden a consulta manifestaron haber tenido situaciones de depresión principalmente durante la pandemia, sin embargo, algunos de los síntomas pudieron confundirse con conductas cotidianas habituales en el confinamiento, por ejemplo, muchas personas ya no se cambian en casa y andaban con la pijama todo el día, no podíamos salir hacer actividades, dejamos de practicar deportes y eso estaría dando señales de una posible depresión, pero, a lo mejor fue el confinamiento, no obstante, si la persona no ha podido reincorporarse a sus actividades o le está costando trabajo adaptarse, entonces, podríamos estar hablando de que está estacionando algún problema depresivo explicó.

Además, dijo que, aunque la depresión es una enfermedad más detectable en adultos mayores, por enfermedades crónicas que pueden afectar su estado de ánimo como son la diabetes, la realidad es que son más detectables en adolescentes, ya que los adultos mayores tienden a disfrutar de viajes e incluso de estar en casa, contrario a los adolescentes que están acostumbrado a la socialización y otros factores.

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial y que afecta a más de 300 millones de personas. Es por ello que su objetivo es la sensibilización, orientació y prevención de la población sobre esta enfermedad.