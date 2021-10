Debe haber disponibilidad en los temas ambientales

Los beneficios de los convenios ambientales que se firmen, como el COAIRE, dependerán de las disponibilidad de cada uno de los actores, que incluyen sociedad, industria y gobierno, indicó el presidente del patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Guanajuato, Joel Izaguirre Berlín.

Ante los problemas de contaminación que se viven en el municipio, el ambientalista destacó que resulta de suma importancia conocer el resultado de los convenios anteriores pues desde el 2005 se han firmado, cada que sucede un cambio de gobierno.

Por ello deseó un buen comienzo a la nueva administración municipal, pues al final de cuentas en ellos caerá parte de la responsabilidad que la ley marca.

“Desafortunadamente los presidentes municipales no han tomado su responsabilidad de ser los gobernantes de estos lugares (…), somos muchos actores, sólo que todo lo dejamos al aire, hay mejoras en unos puntos pero hay otros puntos donde no”.

Explicó que en Salamanca hay empresas como Univex que no se comprometen con el ambiente y al ser una empresa que aparentemente está fuera del corredor de la ciudad, no se le toma mucho en cuenta, pero tiene comunidades aledañas y los gases que emiten viajan y aunque no llegan en la misma cantidad a la zona urbana representa un problema.

“Los propios ciudadanos también tenemos participación en la contaminación, la quema de los lotes baldíos, somos responsables, hay que observar todos los lados de la figura y hay que corregirnos todos no solo uno”.

Finalmente reconoció que aunque han existido, mejoras con las condiciones aún es necesario el compromiso de todos para controlar el tema ambiental en Salamanca.