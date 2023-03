De Guanajuato para el mundo: Diego Armando Maradona tiene su tequila

San Francisco del Rincón, Gto. (OEM, Informex).- Víctor Manuel Torres Torres, reconocido empresario con más de 30 años dedicado a la fabricación de tenis deportivo, originario de San Francisco del Rincón, lanzará el primer Tequila Maradona 10 inspirado en su ídolo de futbol y tequila guanajuatense.

En entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), el guanajuatense charló de cómo obtuvo la primera licencia mundial del astro argentino de futbol.

Un proyecto que soñó desde hace 37 años cuando vio por primera vez a Diego Armando Maradona.

DESDE 1986

“Todo comenzó cuando estuve presente en el Mundial de México 86, Maradona con la selección Argentina fueron campeones del mundo, desde ahí me prometí que algún día me iba a sacar una foto con Maradona”, aún recuerda ese día. Desde niño, él y toda su familia han sido aficionados al futbol, gusto que los ha llevado a crear varias marcas de zapato deportivo en su natal San Francisco del Rincón.

Su promesa revivió hace cuatro años y viajó a Argentina para poder tener algún contacto con Diego Armando, pero no corrió con suerte, meses más tarde Maradona fue presentado como director técnico de Dorados de Culiacán y pensó que esta era la oportunidad que siempre había esperado.

“Lo estuve cazando, hice citas, movimientos, como es un astro no se deja ver , como Luis Miguel y nomás no se daba”.

FINAL DORADOS VS SAN LUIS

Gracias a que su marca es patrocinadora de los árbitros de la Liga Mx desde el 2009, buscó moverse con ellos para cumplir su sueño.

Le aconsejaron que fuera a San Luis Potosí a la final que disputó San Luis y Dorados, decidió presentarse con lo que más lo representa como persona un sombrero charro, parecidos a los que ha entregado a tres papas.

“Dije voy a llevarle un sombrero fui con mi hijo, nos aventamos 12 horas esperándolo desde muy temprano. Pero yo sabía que tenía que salir”, narró.

Para suerte del empresario en los pasillos se encontró al sobrino de Maradona, a este encuentro le llamó “La mano de Dios”, no perdió la oportunidad y se acercó a decirle que traía un sombrero muy especial y que se lo quería entregar, la contestación no fue tan positiva, le explicó que sería casi imposible, pero prometió ayudarlo.

Como fiel aficionado no se dio por vencido y lo esperó a la salida y logró verlo cuando bajaba del elevador, asegura que sólo lo vio de reojo y corrió para sacarse una foto, desde ese momento sintió que comenzaba a cumplir su sueño.

LA MANO DE DIOS

“A su sobrino le dije que quería sacar una marca de zapatos de Maradona, me contestó que una licencia me costaba 8 millones de euros”, una cifra imposible.

A los dos años murió “El Pelusa”, confiesa que en ese momento pensó que ya se acabaría su historia con Maradona, porque su idea además de admirarlo, era hacer negocios con el argentino.

“El milagro sucedió después en año recibí la llamada de su sobrino, yo digo que es la Mano de Dios, yo no lo esperaba, ya no lo tenía contemplado, sin dudarlo le dije que si me interesaba tener la licencia”.

Realizaron todo el trámite con la empresa SATTVICA SA, propiedad del Matías Edgardo Morla, quien fuera abogado del futbolista, firmaron acuerdo para fabricar una línea de zapato.

LICENCIA POR 10 AÑOS

Su licencia es la única a nivel mundial, tiene una vigencia de 10 años, arrancó a partir del año 2022 y tiene vigencia hasta el 2032 para zapato.

No quiso revelar el costo que tuvo la licencia: “Una cantidad grande, no la puedo decir, es una licencia cara”.

TEQUILA DE GOL

La línea de tachones de Maradona tiene 8 meses en el mercado, el empresario destacó que la respuesta ha sido bastante buena.

“Yo dije vamos a apostarle al tequila y compré otra licencia para fabricar tequila de clase 33”, un trámite que duró 2 años, señaló que no es fácil conseguir este permiso que se realiza ante la Comisión Reguladora de Tequila, que es un proyecto en el que trabaja desde hace 5 años.

Ya se encuentran registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con permiso para exportar a Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

DE HUANÍMARO Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN PARA EL MUNDO

Víctor Manuel, declaró que desde que decidió meterse al mundo del tequila, iba tener muchas fricciones, para entrar al mercado por lo que decidió hacer una alianza con Guanajuato.

“Mucha gente no me creía que iba a sacar una licencia de Maradona y llegue a un acuerdo con tequila Huani, apoyar a mi estado en el que tenemos denominación de origen y el segundo productor más grande de agave es de Cuerámaro y se cuenta con 400 millones de plantas sembradas en Guanajuato”, así que lo tuvo claro, este sueño no sólo será de él y su familia, es de todo Guanajuato.

NACE EN GUANAJUATO TEQUILA MARADONA 10

Cuentan con oficinas propias en San Francisco del Rincón, en un complejo industrial una de las bodegas ya tiene como fachada el rostro del astro del futbol, con esta nueva empresa ofrecerá 300 empleos de manera indirecta.

El empresario aseguró que todos los materiales son de una excelente calidad y los insumos son guanajuatenses.

Las líneas que maneja son tequila blanco, reposado y añejo en botellas con un diseño exclusivo, acompañadas de copas y botines, con un precio aproximado de $1,200.00 pesos.

Arrancará con pura exportación, indicó que el motivo es porque aquí se pagan muchos impuestos, su primer embarque tiene como destino San Diego, California, por la simple razón que Estados Unidos es el mayor consumidor de tequila.

EL DATO

Es la primera licencia a nivel mundial.

El costo de la botella será de $1,200.00 pesos.

Tequila blanco, añejo, y reposado.

PRODUCCIÓN DE AGAVE EN GUANAJUATO