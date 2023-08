De 2020 a la actualidad, se han recuperado lamentablemente sin vida a 344 personas desaparecida

En lo que va del presente año se han realizado 210 acciones de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato y desde el año 2020 a la fecha se localizaron lamentablemente sin vida a 344 personas, externó el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Héctor Alonso Díaz Esquerra.

Te recomendamos: Ley de búsqueda no debe aprobarse al vapor

En su participación en una de las mesas de análisis de cinco iniciativas que buscan reformar la Ley en la materia por parte de representantes de instituciones con legisladores de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Díaz Esquerra dijo que desde 2020 cuando fue creada esta instancia se ha ido incrementando su presupuesto con lo que los resultados también han aumentado.

Recordó que en ese año se ha dado de manera progresiva el aumento presupuestal ya que se tuvieron seis millones 203 mil 316 pesos; en 2021 fueron ocho millones, 835 mil pesos, en 2022, ocho millones 865 mil 764 pesos y este año se aprobaron 21 millones 302 mil 491 pesos.

Aclaró que el aumento entre 2022 y 2023 fue gracias a las gestiones realizadas por la secretaría de Gobierno que tenía como titular a Libia Denisse García Muñoz Ledo.

De igual manera, cuando nació la Comisión solamente se contaba con 13 personas con base y actualmente ya son 20.

Actualmente se cuenta con dos células de búsqueda, y cuando inició se contaba con una sola.

“La célula de búsqueda no es nada más las personas que se encuentran en campo, y no es nada más es la búsqueda en campo, es decir, cuando es búsqueda en campo es cuando ya no hay una presunción de vida, se divide en dos partes, es decir, las personas que se encuentran en calle, así como las personas que hacen la acción que se llama búsqueda de gabinete, que es la planeación, la revisión en conjunto con Fiscalía, la revisión de carpeta”, explicó.

A partir de la revisión de la carpeta, se hace todo un plan de búsqueda para poder llevar a cabo esto y se hace siempre con las familias.

Las cifras

De igual forma, Héctor Alonso Díaz Esquerra mencionó que, desde su creación a la fecha, la Comisión ha llevado a cabo 532 acciones de búsqueda en campo.

Local Red de Derechos Humanos piden más seguridad para buscadoras en Guanajuato

Agregó que en 2020 fueron 116 acciones, en 2021 fueron 172, en 2022 fueron 244 y este año van 210 en dos puntos diferentes de búsqueda que se dan en el estado.

Con ello, hay una estimación que al final del presente año, esta comisión cerrará con prácticamente el triple que se llevaban a cabo en años pasados, cuando solo se tenía una célula.

También dijo que de 2020 a la fecha hay otro número de 130 bolsas con lamentablemente cuerpos “y hay otro término que se llama mínimo de individuos, es decir, cuando se encuentra una parte de un cuerpo que nos dice que es una persona sin vida”.

El Comisionado dio a conocer a diputados locales que en el período se han realizado 422 pozos de sondeo, se han revisado 240 contextos de hallazgo.

Señaló que, sobre la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Hades Berenice Aguilar Castillo, “la entendemos por la propuesta de incremento de presupuesto, pero también quisiera mencionar que siempre ha existido por parte del gobernador como del secretario de Gobierno, que si en el trayecto de las acciones de búsqueda y, sobre todo, de la atención a las familias, el presupuesto se va acortando, siempre hemos tenido una apertura por parte de Finanzas”.

Esto se refleja tanto para el tema que lo que más le pesa a la Comisión es el tema del combustible, pero siempre ha habido esa apertura.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Finalmente, aseguró que desde la creación de la Comisión “se ha accedido a los recursos federales en todos y cada uno de los años, al cien por ciento, al presentar un proyecto ejecutivo y sustentar cuál será el beneficio que dará tanto a las familias como al trabajo en conjunto con ellos para el fin de la recuperación de las personas que lamentablemente están desaparecidas en el estado”.