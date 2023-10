Cumple IMSS Guanajuato con abasto de medicamentos

El mayor problema para el surtimiento de medicamentos al que se enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de la proveeduría más que de temas de reducción de presupuesto o recortes del contratos por parte del gobierno federal, así lo dijo, el delegado Estatal del IMSS en Guanajuato Jorge Manuel Sánchez González, quien, garantizó el surtimiento del 99% de recetas en el estado, lo que la convierte a la delegación Guanajuato en una de las mejores del país.

“Nuestro porcentaje de surtimiento de recetas es del 99.24%, me pueden decir que no es verdad, pero, en Guanajuato el IMSS otorga 900 mil recetas mensuales, es decir solo el 1% que equivale a 9 mil no logran surtirse, desafortunadamente, esa cifra opaca a las otra 891 mil recetas que si surtimos, es importante, decir que no hay un tema de desabasto, porque se hayan reducido el presupuesto o que se hayan cortado contrato de su medicinas, sino que el problema del el surtimiento de medicamentos depende de la proveeduría”, explicó.

Sánchez González, manifestó que hay ocasiones, en las que los proveedores, notifican al IMSS que ya no van a producir cierto medicamento en algún laboratorio, por lo que, tienen que buscar otras opciones terapéuticas, son precisamente este tipo de problemas los que pegan en el surtimiento de recetas y la derechohabiencia lo traduce como un desabasto.

“Nosotros vemos nuestros niveles de surtimiento cada vez que llega una receta a la farmacia, se descarga con un código de barras y de inmediato se registra en unas plataformas central, de las cuales, obtenemos información sobre nuestro porcentaje de surtimiento de recetas, mismo que se encuentra por arriba del 99%, lo que nos posiciona como una de las mejores delegaciones del país, por ello, quiero pedirle a la población, que si en algún momento tiene algún problema con el surtimiento de algún medicamento que se acerque a los módulos de derechohabiencia en las unidades médicas, para que les brinde las indicaciones”, indicó.

Además de esta situación, de los 31 elevadores con los que cuentan las unidades médicas en el estado de Guanajuato, dos se encuentran fuera de servicio al pertenecer a la marca intra, la cual, en pasados meses enfrentó uno de los mayores escándalos, tras el fallecimiento de una menor que era trasladada a su habitación por medio de ascensores que registraron una falla.